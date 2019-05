Quasi ufficiale la scaletta di VascoNonStop Live 2019 tra grandi classici e qualche

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ladi. I titoli delle canzoni emergono dalle prove che il rocker di Zocca sta tenendo in vista della data zero a Lignano Sabbiadoro in programma per il 27 maggio. Nella lista di canzoni già circola compaiono alcuni deidel repertorio di Vasco Rossi ma anchebrano particolare dal passato come aveva avuto modo di annunciare in occasione del rilascio del calendario del tour che avvierà da Milano nella data del 1° giugno. Si conferma inl'ultimo singolo, La verità, ma anche la chiusura in Albachiara che è ormai una tradizione dei concerti del Blasco e con la quale, da anni, si chiudono i suoi concerti. Come era già stato reso noto, l'inizio del concerto è affidato alle note di Qui si fa la storia, diversamente dall'anno scorso, in cui si iniziava con Cosa succede in città.I concerti avranno inizio ...

OptiMagazine : Quasi ufficiale la scaletta di @vascorossi VascoNonStop Live 2019 tra grandi classici e qualche sorpresa… - missdanastood : @Alicewhowaited Ahah io me ne sono portati dietro. Due, perché mi sono immatricolata con un semestre di ritardo ?? h… - marcoBuuu : @DiMarzio la juve è in borsa ed è 2 mesi almeno che se ne parla in quest'ultima settimana in modo eccessivo facendo… -