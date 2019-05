Olanda | exit poll | laburisti primo partito | i populisti non sfondano

Europee - exit poll dall’Olanda : avanti i socialdemocratici - non sfonda la destra populista : Prima giornata alle urne per le elezioni Europee. Il 23 maggio hanno aperto le danze Paesi Bassi e Regno Unito, costretto a partecipare al voto dalle lungaggini per l’approvazione dell’accordo di Brexit di Theresa May. In olanda bene il Partito del lavoro dello spitzenkandidat socialista Frans Timmermans, tengono i popolari e i liberali. Batosta per l’alleato di Salvini Wilders, superato dal neonato Forum della ...

Europee 2019 - in Olanda già chiusi i seggi : a sorpresa laburisti in testa agli exit poll : I laburisti del PvdA di Frans Timmermans sono accreditati con 5 seggi al Parlamento europeo, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte con 4 seggi a pari merito del partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell’esordiente Thierry Baudet.Così gli exit poll delle elezioni Europee resi noti dalla tv olandese Nos. Ai Verdi andrebbero tre seggi, mentre un seggio al partito di Geert Wilders.

Elezioni Europee - exit poll in Olanda : i laburisti primo partito - agli euroscettici 4 seggi ma a Wilders solo uno. Verdi al 10% : L’Olanda e il Regno Unito sono stati i primi due Paesi Ue ha completato le operazioni di voto. E ad urne chiuse sono arrivati i primi exit-poll per quanto riguarda i Paesi Bassi: il primo partito sono i laburisti (PvdA) del commissario europeo Frans Timmermans che avrebbe ottenuto 5 seggi su 26 con il 18,4% dei voti secondo le rilevazioni di Ipsos pubblicate dai media olandesi. agli euroscettici del Forum per la democrazia (Fvd) e il Pvv ...

Exit poll in Olanda : laburisti e conservatori in testa - populisti molto indietro : Bruxelles. L’Olanda ha inflitto un primo schiaffo ai nazional-populisti che vorrebbero la fine dell’Unione europea. Il Forum per la democrazia di Thierry Baudet, che ha preso il posto di Geert Wilders come leader dell’estrema destra anti islam e anti Ue, era il favorito della vigilia e invece si rit

