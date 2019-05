Nave militare non interviene davanti ad un gommone che affonda carico di gente

Marina militare : varata la Nave Tullio Tedeschi a Messina : “Con il varo e la successiva consegna della nave Tedeschi si conclude il programma di costruzione delle unita’ polivalenti ad alta velocita’, atto a dotare il raggruppamento subacquei e incursori di strumenti moderni per soddisfare i requisiti di mobilita’, proiettabilita’ e capacita’ di intervento”. Lo ha affermato l’ammiraglio di squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina ...

Marina Militare : la Nave idrografica Galatea a Siracusa : Da venerdì 10 a lunedì 13 maggio 2019, la nave idro–oceanografica Galatea sarà ormeggiata nel porto di Siracusa, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate ...

Marina Militare : la Nave idrografica Magnaghi in sosta a Trapani : Da sabato 11 maggio a lunedì 13 maggio 2018, la nave idro oceanografica Ammiraglio Magnaghi sarà ormeggiata nel porto di Trapani, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate ...

Migranti : attesa ad Augusta Nave militare che ha soccorso 36 persone : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' attesa al porto militare di Augusta (Siracusa) la nave 'Stromboli' della Marina militare con a bordo i 36 Migranti soccorsi ieri dalla nave 'Cigala Fulgosi'. I Migranti sono stati trasbordati ieri sera sull'imbarcazione che ora è in viaggio verso il porto siciliano.

Migranti : Di Maio - 'verificare perché Nave Marina militare abbia agito in quella zona' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io ho sentito il presidente del consiglio e stiamo ancora verificando prima di tutto perché questa nave militare abbia agito lì. Per quello che so è una nave che era in supporto alle autorità libiche, in Libia. Quindi fa parte di quello che facciamo ogni giorno con i n

11 : 26 | Nave della Marina Militare soccorre migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - Una trentina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una Nave della Marina Militare italiana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il recupero dei migranti è avvenuto questa mattina.

Marina Militare : nella notte contatto tra la Nave Martinengo e il motopesca Sofia Fabio : Durante la notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio nelle acque antistanti il porto di Licata (AG) è avvenuto un accidentale contatto in mare tra una nave della Marina Militare, la fregata Martinengo impegnata in attività addestrativa, e il moto pesca Sofia Fabio ascritto al Compartimento Marittimo di Porto Empedocle. L’evento non ha causato conseguenze per il personale di bordo di entrambe le unità. Il moto pesca non ha riportato danni ...