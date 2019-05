Luke Perry | il ricordo commosso di Pitt e DiCaprio | Era un’icona

Luke Perry - il ricordo di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : ‘Per noi era un’icona’ : “Ci sentivamo come bambini in un negozio di caramelle, Luke Perry era un’icona di stile assoluta per noi, da ragazzini. Non avrebbe potuto essere più gentile di quanto sia stato”, parola di Brad Pitt. L’attore americano, ex marito di Angelina Jolie, e la sua co-star Leonardo DiCaprio hanno raccontato com’è stato dividere il set di C’era una volta… a Hollywood (QUI il trailer ufficiale) con il compianto ...

Luke Perry in C'era una volta a Hollywood - il suo ultimo film : Alle anime degli artisti che hanno saputo fare breccia nel cuore di chi li ha seguiti è concesso un privilegio: poter tornare, sullo schermo, per un tempo che va ben oltre le loro vite mortali. È appena successo al 72mo Festival di Cannes, dove il volto del compianto Luke Perry è riuscito a emozionare di nuovo. L’occasione è stata la proiezione del nuovo parto creativo di Quentin Tarantino, quel C'era una volta a ...

Cannes 2019 - Brad Pitt e Leonardo di Caprio a sorpresa omaggiano Luke Perry : World News Muore a 21 anni per un incidente sugli sci: i genitori ottengono l’autorizzazione a utilizzare il suo sperma per avere un nipote di F. Q. Un omaggio all’amico e collega Luke Perry. Prima di morire colpito da un ictus, l’attore simbolo della serie tv Beverly Hills 90210 aveva infatti recitato con Leonardo DiCaprio e ...

Pitt e DiCaprio omaggiano Luke Perry : "Lavorare con lui ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle" : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio rendono omaggio a Luke Perry che, prima di morire prematuramente nel mese di marzo a causa di un ictus, ha recitato con loro in “C’era una volta a... Hollywood”, ultimo film di Quentin Tarantino.In occasione della presentazione del film a Cannes, i due attori hanno voluto ricordare il collega in un’intervista rilasciata ad Esquire. Parlando del momento in cui ha scoperto che nella pellicola ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019 ricordano Luke Perry : “Beverly Hills 90210 era un’icona per noi” : È davvero emozionante vedere due star come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio commuoversi mentre parlano di Luke Perry. I due attori hanno infiammato la croisette di Cannes 2019, dove sono arrivati insieme a Margot Robbie e Quentin Tarantino per presentare il nuovo film del regista, "Once Upon a Time in Hollywood". Fan in delirio alla vista dei due divi, ma al quadretto mancava lui, il mitico Dylan di Beverly Hills 90201. Luke Perry è scomparso ...

Riverdale - gli autori rimandano il tributo a Luke Perry alla quarta stagione : Riverdale, gli autori hanno deciso di rimandare il tributo a Luke Perry alla quarta stagione. Ecco il piano dello showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. La terza stagione di Riverdale aveva un compito molto importante da realizzare. Sappiamo tutti che il 4 marzo l’attore Luke Perry è morto in seguito a un ictus all’età di 52 anni. L’attore è morto nel periodo in cui stava ancora girando gli ultimi episodi della terza stagione di ...

Il finale di Riverdale 3 ha rivelato la verità sull’assenza di Luke Perry e del suo Fred Andrews? : Da qualche settimana i fan attendevano il finale di Riverdale 3 non solo per scoprire il volto del villain di turno ma, soprattutto, per riuscire e capire come gli sceneggiatori avrebbero gestito l'uscita di scena del defunto Luke Perry e del suo Fred Andrews. L'attore è morto ormai due mesi fa proprio mentre la serie si preparava alle riprese degli ultimi episodi di questa terza, e non ultima, stagione. La rete e la produzione ha deciso di ...

BH90210 : il trailer con l'iconica sigla e il cast che vuole un omaggio a Luke Perry : Negli Stati Uniti è tempo di Upfront, il momento in cui le emittenti statunitensi presentano i propri palinsesti. Tra novità e attesi ritorni, Fox ha svelato un nuovo trailer di BH90210. Molti lo definiscono un revival, ma in realtà si tratta di un mockumentary che - per chi non conoscesse il gergo tecnico - è uno script a metà strada tra la finzione e la realtà. Non ci ritroveremo davanti i personaggi iconici degli anni '90, ma semplicemente ...

Il figlio di Luke Perry - Jack Perry - nel film di Quentin Tarantino - C’era una volta a Hollywood : “L’ha voluto papà” : Ci sarà anche il figlio di Luke Perry, Jack Perry, nel film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, per volontà del defunto padre. Lo ha raccontato lui stesso, ospite del podcast di Chris Jericho, "Talk Is Jericho", parlando dell'ultimo progetto cinematografico del padre. Luke Perry ha voluto accanto a sé il figlio sul set ed è riuscito ad ottenere da Tarantino un piccolo ruolo per Jack, che nella vita lavora come wrestler ...

Luke Perry - l'attore sepolto con un abito ecologico. La figlia Sophie : 'Era uno dei suoi desideri' : Luke Perry è stato sepolto con un abito decisamente eco-friendly . Lo ha annunciato la figlia dell'attore, Sophie Perry , spiegando che si è trattato di uno dei desideri del padre. La stella di ...

"Mio padre Luke Perry ha scelto una geniale sepoltura" : Il corpo di Luke Perry non si trova in una bara tradizionale. La star di Beverly Hills scomparsa lo scorso 4 marzo in seguito a un ictus ha scelto di esser sepolta in un abito biodegradabile, per trasformarsi in nutrimento per la terra. A raccontarlo su Instagram è la figlia diciottenne Sophie.“Mio padre sarebbe entusiasta”, ha scritto la ragazza sul social, postando lo scatto di alcuni funghi, “Ogni spiegazione che ...

Un abito particolare, che gli consenta di diventare nutrimento per la terra. Questo avrebbe voluto indossare Luke Perry nel giorno della propria sepoltura. E questo, ...