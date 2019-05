Live Non è la d’Urso da record | boom d’ascolti per Barbara d’Urso!

Ascolti Mercoledì 22 maggio - Duisburg 16.6% su Rai 1 - Live Non è la D’Urso 18% su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – 3.68 milioni e 16.6%Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.916 milioni e 18%Chi l’Ha visto? – Rai 3 – 1.783 milioni e 8.7%Shall We Dance – Rai 2 – 1.42 milioni e 6.2%Lethal Weapon – Italia 1 – 1.04 milioni e 5.2%Freedom – Rete 4 – 1 milione e 5%Bersaglio Mobile ...

Ascolti Mercoledì 22 maggio - Duisburg su Rai 1 - Live Non è la D’Urso su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Chi l’Ha visto? – Rai 3 – milioni e %Lethal Weapon – Italia 1 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Shall We Dance – Rai 2 – milioni e %Bersaglio Mobile – La7 – mila e %Nati Stanchi – ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il boom sui social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...

Eliana Michelazzo pentita : le scuse a Live – Non è la d’Urso : Eliana Michelazzo a Live – Non è la d’Urso racconta la sua verità: lacrime e pentimento durante l’intervista Il pubblico di Live – Non è la d’Urso non vedeva l’ora di ascoltare, finalmente, ciò che Eliana Michelazzo aveva da dire sul matrimonio saltato di Pamela Prati. Dopo l’intervista registrata in piena notte, e mandata in […] L'articolo Eliana Michelazzo pentita: le scuse a Live – Non è ...

Live Non è la d’Urso - Eliana Michelazzo : “Ho denunciato Pamela…” : Eliana Michelazzo annuncia a Live di aver denunciato Pamela Perricciolo La tanto attesa intervista di Eliana Michelazzo finalmente è avvenuta. Il pubblico di canale 5 è venuto finalmente a conoscenza della verità della manager di Pamela Prati, che nel corso dell’intervista non si è di certo risparmiata. Eliana ha annunciato a Live non è la d’Urso di aver denunciato Pamela Perricciolo, sua amica e collega da ben dieci anni. Il ...

Georgette contro Selvaggia Roma - lo scontro a Live – Non è la d’Urso : “Mi hai minacciata” : Live – Non è la d’Urso, Georgette contro Selvaggia Roma: scoppia la lite in diretta Stasera a Live – Non è la d’Urso si è discusso del chiacchieratissimo matrimonio saltato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Durante la diretta Barbara ha mandato a più riprese l’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo (agente della Prati) che, in […] L'articolo Georgette contro Selvaggia Roma, lo scontro a Live – Non ...

Live Non è la D'Urso - Eliana Michelazzo : "Ho denunciato Pamela Perricciolo". Ecco perché : Dopo l'intervista registrata qualche giorno fa, Eliana Michelazzo è stata ospite di Live Non è la D'Urso, nella puntata di mercoledì 22 maggio 2019. L'ex agente di Pamela Prati ha avuto un faccia a faccia con la conduttrice, Barbara D'Urso, intenzionata a chiarire i dubbi sulla questione delle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone (e, sopratutto, sull'esistenza di quest'ultimo).La prima domanda di Barbara:" Come è possibile avere ...

SARA VARONE/ Sarà in studio per attaccare Eliana Michelazzo? - Live Non è la d'Urso - : SARA VARONE come Pamela Prati? Live non è la d'Urso: 'Ho avuto un finto fidanzato per mesi ma sono vittima di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo'

Live – Non è la d’Urso : ecco perché stasera finisce prima : Live – Non è la d’Urso finisce prima stasera: il motivo La puntata di Live – Non è la d’Urso più attesa del mese sarà più breve di quanto il pubblico vorrebbe. Dando un’occhiata alla guida TV Mediaset, infatti, è possibile notare un orario insolito di programmazione del programma di Barbara d’Urso. Siamo abituati a […] L'articolo Live – Non è la d’Urso: ecco perché stasera finisce prima ...

Eliana Michelazzo si sfoga prima di Live : “Non posso tornare indietro” : Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo provata: le ultime sue parole sui social Stasera andrà in onda una nuovissima puntata di Live Non è la d’Urso. E in questa occasione verrà trasmessa l’intervista integrale di Eliana Michelazzo, la quale ha rivelato che Mark Caltagirone non esisterebbe. La manager, sempre in questa intervista, ha anche dichiarato di aver scoperto da poco che nemmeno il suo fidanzato sarebbe mai esistito. ...

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni di stasera 22 maggio 2019 : Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 22 maggio 2019 stasera 22 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Non è la D’Urso. Lo show serale condotto dall’amata conduttrice partenopea approda ad un nuovo appuntamento con tanti ospiti speciali e rivelazioni esclusive. Tanti sono stati i personaggi di spicco che hanno partecipato al programma e raccontato le proprie esperienze professionali e di vita ...

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni 22 maggio 2019 : Torna mercoledì 22 maggio 2019 Live Non è la D’Urso, il nuovo prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti dell’undicesimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 22 maggio 2019 Anche per questa nuova puntata dello show di Barbara D’Urso saranno presenti in studio moltissimi ospiti. Come ormai nelle ultime puntate, argomento centrale di questo ...

Live-Non è la D'Urso anticipazioni di questa sera : ospite Eliana Michelazzo : questa sera andrà in onda la decima puntata di Live-Non è la D'Urso alle 21:25 su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, tanti gli ospiti e gli argomenti che saranno trattati in puntata ma l'argomento principale sarà l'intervista esclusiva ad Eliana Michellazzo. Nei giorni scorsi non solo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste ma ha anche aggiunto che anche lei è stata fidanzata per anni con un ragazzo che non esiste. Il caso di Pamela ...

A Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo Svela la Verità su Pamela Prati : C’è trepidante attesa per la prossima puntata di Live – Non è la D’Urso, il nuovo format in prima serata condotto dalla celebre Barbarella Nazionale, che non perde occasione per scuotere l’opinione pubblica con argomenti sempre molto forti e chiaccherati. Nella prossima puntata un ospite speciale Svela la Verità sul Pamela Prati Gate! Nella puntata in onda il 22 Maggio di Live Non è la D’Urso ospite in studio ci ...