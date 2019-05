Genitori no-vax aggirano la legge e portano i figli in un asilo nido abusivo

Genitori No Vax organizzano 'Feste del morbillo' per far ammalare i figli : allarme a New York : Mentre New York è alle prese con uno dei maggiori focolai di morbillo degli ultimi decenni , saltano fuori risvolti inquietanti su come l'epidemia partita da Brooklyn possa essere stata aiutata a ...

Emilia Romagna - Genitori no vax minacciano le maestre : intervenuti i carabinieri : In due istituti comprensivi scolastici di Faenza e Brisighella, in Emilia Romagna, sono dovuti intervenire più volte i carabinieri per sedare la tensione scoppiata tra alcuni genitori no vax e le maestre. A raccontare la spiacevole vicenda è la dirigente scolastica dei due plessi, Paola Fiorentini. I no vax hanno minacciato e aggredito verbalmente le maestre La Fiorentini racconta che, da diversi anni, i genitori degli alunni non vaccinati sono ...