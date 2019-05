Export | per Sace la Sicilia ha potenziale per crescere

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (6) : (AdnKronos) - L’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo prende inoltre in considerazione le caratteristiche di continuità e gli elementi di cambiamento che stanno interessando il tessuto produttivo distrettuale. Nel ricco panorama italiano delle aree di eccellenza distrettuale, t

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (4) : (AdnKronos) - Crescono i Distretti del Trentino-Alto Adige spinti dalla meccatronica. I Distretti del Trentino AA, dopo l’eccezionale balzo a doppia cifra dell’Export nel 2017, hanno segnato un passo più contenuto di crescita per effetto di due dinamiche contrapposte all’interno dei diversi settori

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (3) : (AdnKronos) - In particolare, l’Oreficeria di Vicenza (-4,6%) che ha risentito dei cali di domanda negli Emirati Arabi e ad Hong Kong, la Concia di Arzignano (-2,3%) messa sotto pressione dall’ondata ribassista dei prezzi delle materie prime e l’Occhialeria di Belluno (-1,8%) condizionata da una rid

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 : Padova, 23 mag. (AdnKronos) - Nel 2018 è proseguita la crescita delle esportazioni dei Distretti del Triveneto, che hanno toccato un nuovo record storico di 33,9 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di 21,6 miliardi di euro, pari a circa un terzo del totale distrettuale nazionale. La variazio

Export : Intesa Spaolo - per Distretti Nordest +1 - 9 p.c. a dicembre 2018 (2) : (AdnKronos) - In Veneto oltre alla metalmeccanica, primi per crescita le Calzature del Brenta e le Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova. Le imprese distrettuali venete in grado di sviluppare un avanzo commerciale di 16 miliardi di euro, pari all’89% dell’avanzo manifatturiero regionale, si

Commercio estero - Coldiretti : “Export stagna - ma è record per il cibo” : E’ record per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2019 che fanno segnare un aumento tendenziale del 3,7% e contribuiscono a salvare la bilancia commerciale dell’Italia. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al Commercio estero a marzo dai quali si evidenzia che le esportazioni complessive sono completamente ferme rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un risultato in controtendenza che è ...

Cina : Di Maio - 'aumentato del 15 per cento Export dall'Italia alla Cina' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Sono veramente contento che dalla Sicilia stiano partendo i primi voli delle arance per la Cina perché gli accodi che abbiamo firmato stanno funzionando. Nei primi mesi di quest'anno abbiamo aumentato del 15 per cento le esportazioni dall'Italia verso la Cina, ovvero q

'Segni positivi per l'Export italiano' : Il numero uno di SACE illustra i primi dati relativi all'export del Paese sottolineando l'importanza dell'Italian Export Forum 9 maggio 2019 Diventa fan di Tiscali

"Export strategico e trainante per l'economia italiana" : Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L’export costituisce un settore strategico e trainante per l’economia italiana, ma nel nostro paese manca attualmente un momento di confronto dal respiro nazionale tra soggetti pubblici e privati, sia italiani che internazionali, per analizzare i problemi e indi

Rocca Imperiale 'Produzione agroalimentare e Export in crescita costante' : "Parliamo di porre condizioni per consolidare l'economia" ha voluto infine mettere in rilevo Oliverio che nell'intervento tenuto per l'inaugurazione della struttura per la trasformazione dei derivati ...

Made in Italy : per l'Export spuntano nuovi mercati emergenti : Anche l'elevato livello di apertura dell'economia è un punto di forza, dal momento che i prodotti locali e le destinazioni dell'export sono altamente diversificati e il Paese persegue attivamente la ...

Export 2018 stabile per i distretti del Mezzogiorno - in Sicilia -6 - 1% : Nel 2018 l'Export dei distretti del Mezzogiorno ha mostrato una sostanziale stabilità (-0.2%), in controtendenza rispetto all'andamento positivo