ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Laa tre per fare iltore diè confermata. La novità è che adesso c’è un, attualmentetore generale a Firenze. Laper gli incarichi direttivi del Csm porterà al Plenum tre nomi per coprire il posto lasciato vacante da Giuseppe Pignatone, in pensione dal 9 maggio: quello di, che ha ricevuto 4a favore, quello deltore di Firenze, Giuseppe Creazzo, e quello del capo dell’ufficio inquirente di Palermo, Francesco Lo Voi, con un voto ciascuno. Lo Voi esono entrambi di Magistratura Indipendente, la corrente moderata dei magistrati, mentre Creazzo è di Unità per la Costituzione, il gruppo di centro delle toghe. La scelta finale spetterà al plenum, dopo che sui candidati proposti avrà dato il suo parere anche il ministro della Giustizia. I candidati per il dopo-Pignatone erano in tutti 13. Il ...

Cascavel47 : Csm, tre in corsa per la procura di Roma: Marcello Viola favorito. In commissione 4 voti per l’ex procuratore di Tr… - Noovyis : Un nuovo post (Csm, tre in corsa per la procura di Roma: Marcello Viola favorito. In commissione 4 voti per l’ex pr… - Affaritaliani : Csm, corsa a tre per la procura di Roma: il grande favorito è Viola -