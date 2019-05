Ancora polemiche sul Jova Beach Party | la richiesta di Legambiente Delta del Po

Salone del libro - Ancora polemiche. Zerocalcare e Anpi disertano : Salone del libro, ancora polemiche. Zerocalcare e Anpi disertano Piovono critiche per la presenza di editori vicini a CasaPound. Uno di loro, Francesco Polacchi, dichira: "Io sono fascista. L'antifascismo è il vero male di questo Paese" Parole chiave: ...

Amici 18 - la De Filippi stoppa Grigolo e Rovazzi all’improvviso : Ancora polemiche : Serale Amici 18, Fabio Rovazzi sorpreso da Rudy Zerbi Nella quinta puntata del Serale di Amici la discussione tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè su Tish e Giordana si è portata i suoi strascichi anche nelle sfide successive alla prima, visto che a un certo punto sono intervenuti pure Fabio Rovazzi e Vittorio Grigolo. Tutto […] L'articolo Amici 18, la De Filippi stoppa Grigolo e Rovazzi all’improvviso: ancora polemiche proviene da Gossip ...

Magalli-Adriana Volpe Ancora polemiche : ''Non parlo con le bestie''. Lei - assente - replica sui social : Ospite di Giletti nel programma in onda su La7 , il conduttore de I fatti vostri ha risposto così a chi gli chiedeva se avesse avuto contatti con la sua ex collega Adriana Volpe, non presente in ...

Lazio - Ancora polemiche dalla bocca di Inzaghi : “recriminiamo per episodi che non riguardano il calcio giocato” : Lazio, Simone Inzaghi non perde occasione per polemizzare, la corsa ala Champions League vive di continue polemiche “Il mio sogno da allenatore sarebbe, in ogni partita, di recriminare solo su noi stessi, su errori miei e della squadra. Purtroppo dobbiamo recriminare su altri episodi che non riguardano il calcio giocato“. Lo dice l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. “Con il senno di poi uno si fa sempre delle ...

“Basta polemiche - ci rivedremo sul campo” : Acerbi risponde Ancora a Bakayoko : La semifinale di Coppa Italia sarà a dir poco infuocata dopo il gesto di Bakayoko e Kessiè di ieri sera contro Acerbi Il gesto di Bakayoko e Kessiè nei confronti di Francesco Acerbi, ha destato abbastanza scalpore nelle ultime ore. Lo stesso calciatore della Lazio ha voluto smorzare il caos mediatico con un tweet distensivo, anche se una leggere punzecchiatura c’è ugualmente tra le righe: “Basta polemiche, ci rivedremo sul ...

Salvini Ancora sulla Raggi : "Non serve uno scienziato". M5S : "Non comprendiamo le polemiche" : Matteo Salvini ha ribadito le critiche a Virginia Raggi. Ieri il Ministro era presente al Gran Premio di Formula E ed ha espresso giudizi molto forti sulla Sindaca dei 5 Stelle. Oggi ha deciso di tornare all'attacco durante la convention della Lega nel Lazio: "Ieri il sindaco di Roma c'è rimasta male ma bisogna avere le spalle larghe: se si vuole fare il sindaco o il ministro, o l'assessore si deve capire cosa si è in grado di fare. Ieri c'è ...

Nadia Toffa e i quadri - Ancora polemiche : «Qualcuno l'ha voluto - buona serata rosiconi» : Per Nadia Toffa una foto spettinata e ancora qualche polemica sui quadri realizzati dalla popolare protagonista de Le Iene, che ha deciso anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Tutto era...

Ancora polemiche sul concerto di Jovanotti a Plan De Corones - duro attacco di Mauro Corona : “Che suoni negli stadi” : Non accennano a fermarsi le polemiche sul concerto di Jovanotti a Plan De Corones dopo l'intervento di Reinhold Messner che aveva fortemente criticato l'iniziativa di portare la musica ad alta quota, soprattutto per le possibili conseguenze sull'ambiente che non sarebbero da sottovalutare. Le voci che si sollevano in questi giorni non sono Ancora a favore di Jovanotti, che dopo l'attacco di Messner ha ricevuto anche quello dello scrittore ...

Congresso famiglie a Verona - Ancora polemiche. Atteso Salvini. LIVE - : Al via il secondo giorno della manifestazione. In piazza anche il corteo femminista. Forza nuova lancia la raccolta di firme per un referendum abrogativo della 194. Nel pomeriggio l'intervento del ...