Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 | 00

(Di mercoledì 22 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 22 MAGGIOORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA-FIUMICINO; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONE DISUD, E DAL BIVIO PER L’A24TERAMO ALLA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO DA VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DALLA TANG.EST A PORTONACCIO IN USCITA DALLA CITTÀ. SULLA TANGENZIALE ...

