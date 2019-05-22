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Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10:00 (Di mercoledì 22 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD, E DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ALLA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DALLA TANG.EST A PORTONACCIO IN USCITA DALLA CITTÀ. SULLA TANGENZIALE ...
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