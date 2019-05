Test Euro NCAP | punteggio massimo per tutti i modelli

Eurovision Song ConTest sbarca in America : la versione USA dal 2021? : Si è da poco conclusa la sessantaquattresima edizione dell'Eurovision Song Contest, il più grande evento televisivo musicale al mondo, che ogni anno raccoglie davanti agli schermi centinaia di migliaia di telespettatori sparsi per il globo. A prendere parte alla competizione le delegazioni delle televisioni pubbliche nazionali, rappresentate da un'artista, che col proprio brano punta a portare nel proprio paese la vittoria e il compito di ...

Ascolti - la semifinale di Amici batte l’Eurovision Song ConTest : La semifinale di Amici segna un un nuovo record: share del 24,27% pari a 4.743.000 spettatori e si aggiudica la miglior performance della serata. Il picco alle 22:33 con 5.692.000. Eliminata dalla gara la cantante Tish, accedono alla finale di sabato ALBERTO, RAFAEL, GIORDANA E VINCENZO. La finale dell’Eurovision Song Contest 2019, che ha visto l’Italia piazzarsi al secondo posto con il vincitore del Festival di Sanremo Alessandro ...

Madonna all'Eurovision Song ConTest : nuova versione di 'Like a prayer' : L'Eurovision Song Contest è uno degli eventi musicali più seguiti in tutto il mondo. Quella di quest'anno è stata la 64ª edizione e si è tenuta a Tel Aviv, in Israele. Le bellezze di questa terra sono state ampiamente descritte prima di ogni esibizione degli artisti provenienti dai vari Paesi europei. L'attesa, però, è stata tutta per lei - come sempre da trent'anni a questa parte - come ad ogni evento a cui partecipa. Madonna è arrivata poco ...

Mahmood secondo all'Eurovision. Laura Pausini : "Con un Testo in italiano - gigante!" : L’Italia con Mahmood e il suo brano “Soldi” ha raggiunto un ottimo secondo posto all’Eurovision che mancava dal 2011, quando a ottenerlo fu Raphael Gualazzi con “Follia d’Amore”.Al vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, inoltre, è stato assegnato anche il Composer Award, premio per la migliore composizione. Gli utenti dei social network hanno seguito attentamente l’Eurovision, ...

Eurovision Song ConTest : l'Italia di Mahmood arriva seconda : All'Eurovision Song Contest 2019 l'Italia, rappresentata da Mahmood, sfiora la vittoria piazzandosi al secondo posto. La città di Tel Aviv, che ha ospitato questa edizione del festival, ha visto trionfare l'Olanda di Duncan Laurence con il suo pezzo Arcade. Solo 27 punti hanno separato, nella classifica finale, il nostro Bel Paese dall'Olanda (492 punti per Laurence contro i 465 per Mahmood), ma la sfida è stata al cardiopalma fino all'ultimo e ...

Eurovision - vince l’Olanda con Duncan Laurence. Mahmood arriva secondo dopo Testa a Testa : L’Olanda ha vinto l’Eurovision Song Contest 2019 con la canzone “Arcade” di Duncan Laurence. secondo posto per l’Italia con “Soldi” di Mahmood, battuto per pochi voti dopo un testa a testa: il cantante vincitore di Sanremo ha ottenuto 27 punti in meno del primo classificato (465 punti in totale da giuria e televoto). Terza la Russia con Sergey Lazarev. L’edizione di Tel Aviv ha visto come superospite ...

VIDEO Mahmood secondo all’Eurosong Vision ConTest 2019 : riviviamo lo show con “Soldi” che ha mandato in estasi Tel Aviv : Dopo la vittoria di Sanremo, arriva anche il secondo posto all’Eurosong Vision Contest 2019 per il nostro Mahmood. La sua “Soldi” ha strabiliato anche il pubblico di Tel Aviv e del resto d’Europa, portandolo ad un passo da un bis che avrebbe avuto dello storico. Il successo, invece, è ancora all’OIanda, quindi Italia, Russia, Svizzera e Norvegia. Andiamo, quindi, a riascoltare Mahmood con la sua celebre ...

