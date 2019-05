Se hai visto Game of Thrones in versione pirata | c’è una brutta notizia in arrivo

wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un evento mediatico di portata mondiale come l’ultima stagione diofè una manna per i criminali informatici che utilizzano le puntatete della serie tv come esca per le potenziali vittime. Tatyana Sidorina, ricercatrice di sicurezza dei Kaspersky Lab, ha dichiarato che l’ultima stagione della serie targata Hbo è stata accompagnata da un’impennata delle attività cybercriminali correlate. Alla prima messa in onda di ogni episodio è seguita una lunga serie di attacchi che hanno preso di mira quegli utenti che hanno cercato di scaricare le versionidegli episodi appena rilasciati. Al loro posto sono stati scaricati dei malware che si celavano dietro al nome di uno degli episodi. Il terzo episodio dell’ottava stagione, The long night, ha determinato il più alto numero di tentativi di attacchi ai danni degli utenti raggiungendo un picco di 3mila attacchi al ...

mauriziofabi99 : @vitocontesi Quindi lui è schierato con le ong, di cosa ti meravigli? Lo hai mai visto far qualcosa per gli italiani? Specie se non del pd. - booohc : @_valslife Hey, dove hai visto l’episodio?? - angiejoechange : @queenoftvseries Ma hai visto il video di Katy Perry che ha messo nelle storie?..... -