Heather Parisi si mostra mentre allatta i gemelli | il web insorge | “Assurdo”

Che tempo che fa - Heather Parisi arriva in studio e saluta con il pugno alzato : “Difendo i diritti dei diversi” : Heather Parisi, invitata a Che tempo che fa su Rai1 per celebrare i 40 anni della sua carriera, saluta il pubblico con il pugno alzato, di fronte a un divertito Fabio Fazio che con ironia ha richiesto di non ripetere il gesto. La showgirl ha subito commentato sorridendo: “Ma no, simboleggia la difesa dei diritti dei diversi”, riferendosi alle sue battaglie per i diritti Lgbt video Raiplay L'articolo Che tempo che fa, Heather Parisi arriva in ...

Che tempo che fa - Heather Parisi mette in imbarazzo Fabio Fazio : ecco cosa ha detto : Una scatenatissima Heather Parisi è tornata in tv su Rai 1 ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La showgirl ha fatto il suo ingresso salutando il pubblico con il pugno chiuso: “questo gesto è per la difesa dei diritti e dei diversi, non facciamo equivoci!”, ha precisato rivelando poi che alcune mosse del balletto di una delle sue più celebri canzoni, Disco Bambina, erano in realtà un saluto in codice per i suoi amici gay. Non ...

Che tempo che fa - Heather Parisi mette in imbarazzo Fabio Fazio : la frase porcella : "Io non capivo un pene". "Non capivi bene?". "No, non capivo un pene, perché non si può dire la parola con la c...". Heather Parisi, ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in diretta su Raiuno, mette in imbarazzo il conduttore. La sua battuta si riferisce a quando aveva conosciuto Massimo Troisi

Heather Parisi/ 'Alberto Sordi fissato coi miei glutei' - Che tempo che fa - : Heather Parisi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa, dove ripercorrerà le tappe più salienti dei suoi 40 anni di carriera

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Che tempo che fa - Heather Parisi a ruota libera. E spiazza Fazio : Heather Parisi è tornata in Rai e lo ha fatto con il botto. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, ha inondato lo studio con il suo entusiasmo, facendo ballare anche Luciana Litizzetto. In splendida forma, la soubrette ha scherzato con il conduttore e ha rotto il ghiaccio raccontando un aneddoto sul dietro le quinte. Approfittando della scaramanzia del presentatore, infatti, la soubrette gli ha fatto ...

Che Tempo Che Fa - Heather Parisi saluta con il pugno chiuso : "È il gesto dei diritti dei diversi" : Ormai è facile ironizzarci: la sinistra riparta da Heather Parisi. La showgirl statunitense è stata l'ospite della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, invitata per celebrare i suoi 40 anni di carriera.Non appena la Parisi si è seduta, si è lasciata andare al gesto del pugno chiuso, che in politica è associato al comunismo. Fazio si è subito imbarazzato: "Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio". L'ospite ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Heather Parisi portata in tribunale da Lucio Presta - tutta la verità : quella pesantissima foto : Giuro su quello che ho più caro al mondo che la sputtanerò ovunque per il suo privato ',, è stata da me immediatamente rimossa'. Presta, nelle sue dichiarazioni contro la Parisi, era stato sul vago, ...

Lucio Presta duro attacco contro Heather Parisi : Su “Twitter” Heather Parisi scrive delle parole dure contro Lucio Presta. «Ma lo scribacchino che mi definisce ‘un’amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscire’ è lo stesso di ‘giuro su quello che ho più caro che la sput….anerò ovunque per il suo privato?’ E ci credo che non è riuscito! L’amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio». Ecco cosa aveva detto Lucio Presta: ...

Heather Parisi attacca Lucio Presta : Volano parole grosse tra Heather Parisi e Lucio Presta. «Ma lo scribacchino che mi definisce ‘un’amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscire’ è lo stesso di ‘giuro su quello che ho più caro che la sputtanerò ovunque per il suo privato?’ E ci credo che non è riuscito! L’amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio». Lo ha scritto su twitter la showgirl in merito a quanto detto dall’agente Lucio Presta. Ecco cosa aveva detto ...

Lucio Presta annuncia il ritorno di Benigni e del Senso della Vita di Bonolis - difende la Cuccarini e porta Heather Parisi in tribunale : Lucio Presta e Lorella Cuccarini La prossima stagione tv 2019/2020 potrebbe essere la volta buona per rivedere in tv Roberto Benigni e Lorella Cuccarini. Ad annunciarlo è Lucio Presta, spiegando che in relazione al ritorno sul piccolo schermo dell’artista toscano qualcosa bolle in pentola: “Mi piacerebbe rivedere quanto prima Roberto in tv, adesso deve terminare di girare con Garrone (l’attore interpreta Geppetto nel ...

Lucio Presta contro Heather Parisi : “È malata e ha fatto una cosa che non doveva fare ai miei figli”. Lei replica : “Sua amicizia più marcia del suo odio” : Heather Parisi “è un’amica” ma è “ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo“. Lo ha detto Lucio Presta, agente di tanti personaggi dello spettacolo, ospite di AdnKronos Live. “Heather è ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo. Vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di ...

Heather Parisi furiosa con Lucio Presta : 'La sua amicizia più marcia del suo odio' : Volano stracci tra e Lucio Presta . 'Ma lo scribacchino che mi definisce 'un'amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscire' è lo stesso di 'giuro su quello che ho più caro che la sputtanerò ...