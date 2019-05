Un torneo di squash trasformato in un caso di sessismo | il premio per le donne è un

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Unalquanto anomalo per undiin Spagna, le vincitrici si sono indignate contro gli organizzatori Un normalediin Spagna si èin un vero e propriodi. I vincitori uomini hanno ricevuto inun normale trofeo, leinvece un vibratore ed un set per la depilazione, mossa non proprio gradita da una delle vincitrici: “Ho 37 anni e gareggio da quando ne ho 8: non avevo mai ricevuto un regalo tanto sessista – ha dichiarato a Marca, Elisabeth Sadó -. Si avevo ricevuto materiale sportivo da uomo, si mi hanno fatto giocare nelle ore peggiori e nei campi più lontani, ma qui si è passata la misura. Quando ci hanno dato i ‘premi’ siamo rimaste in stato di shock, colpite e indignate. Ho cercato di nasconderli dietro al trofeo, poi una volta finita la cerimonia li abbiamo restituiti“. Insomma, ...

