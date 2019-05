liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La parola d’ordine è, "per ottenere dal governo nazionale provvedimenti per rilanciare l’economia e il lavoro nel Mezzogiorno", "per dare una scossa a un’azione politica del governo regionale stagnante". A parlare al direttivo della Cgil, riunito

TV7Benevento : Sicilia: Pagliaro, 'mobilitazione per il sud'... - cgil_sicilia : A #Siracusa il Prefetto vieta le #manifestazioni nei pressi del petrolchimico. Michele Pagliaro: “Questo e il caso… -