Nuovo appello per Radio Radicale | lasciate accesa la speranza

Migranti - Nuovo appello Onu : “Italia blocchi decreto sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Alberto Mezzetti lancia un Nuovo appello alla D’Urso. E chiede aiuto a Mara Venier : Alberto Mezzetti non molla e torna a parlare di Barbara D’Urso dopo che la conduttrice si è allontanata da lui. Ex vincitore del Grande Fratello e famoso modello, Mezzetti aveva stregato la presentatrice, tanto che si era parlato di un flirt fra i due. Il Tarzan di Viterbo era entrato nel bunker di Cinecittà dichiarando il suo amore per la D’Urso e anche dopo la fine del reality aveva continuato a corteggiarla. Fra cene, incontri ...

«Gabry Little Hero cerca un gemello genetico» : dopo Alex - Napoli di Nuovo in piazza. Ecco l'appello dei genitori : La caricatura usata come foto profilo della pagina facebook creata dai suoi genitori lo raffigura con muscoli, tuta e mantello da supereroe a buon ragione. Perché Gabriele è un...

Dall'Europa un appello agli Usa per un Nuovo approccio sull'accordo nucleare con l’Iran : Un anno fa, l’8 maggio 2018, il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero cessato di rispettare il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l’accordo nucleare concluso nel luglio 2015 da Iran e Stati Uniti insieme a Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Unione europea.Trump sostiene che il Jcpoa non contiene misure sufficienti ad arrestare i progressi dell’Iran verso una capacità nucleare ...

Giappone : il Nuovo imperatore lancia un appello per la pace mondiale : In occasione del primo discorso in pubblico dall’ascesa al trono lo scorso primo maggio, il nuovo imperatore Giapponese Naruhito ha inaugurato il suo regno lanciando un appello per la pace mondiale: il rappresentante del trono del Crisantemo, affacciato dal balcone del palazzo imperiale a Tokyo, innanzi a decine di migliaia di persone, spera che il Paese, “mano nella mano con le nazioni straniere, cerchi la pace mondiale e un ...

Editoria : Nuovo appello di Fiammetta Borsellino - 'Non chiudete Radio Radicale' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - nuovo appello al governo di Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, che chiede di "non chiudere l'emittente Radiofonica Radio Radicale". Già nei giorni scorsi Borsellino aveva detto che “non si può spegnere la voce che per decenni ha garant