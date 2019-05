Legnano | interrogatori in procura Parlano Fratus e Cozzi | la Lazzarini in silenzio

L'interrogatorio dell'ex sindaco della Lega di Legnano arrestato per tangenti : La sensazione che si prova assistendo al via vai negli uffici della Procura di Busto Arsizio è che l'indagine 'Piazza pulita', che ha annientato la giunta del Comune di Legnano, sia in pieno corso. Nuovi testimoni e la lettura approfondita dei brogliacci, che contengono intercettazioni di importanti politici di Lega e Forza Italia, alimentano l'inchiesta nel giorno in cui i tre arrestati si sono presentati davanti al gip Piera Bossi per gli ...