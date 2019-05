I problemi non finiscono per i Google Pixel 3a | oggi tocca alla porta USB

“Trump sottovaluta le capacità di Huawei” : il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G : Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, non ha peli sulla lingua, affermando che gli USA stanno sottovalutando le capacità di Huawei. L'articolo “Trump sottovaluta le capacità di Huawei”: il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 - non c’è pace per Niki Lauda : nuovi problemi di salute per l’ex pilota austriaco : Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato trasferito in una clinica privata svizzera per problemi ai reni Non c’è pace per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes è stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi resosi necessario per migliorare le proprie condizioni. © Photo4 / LaPresse L’ex pilota austriaco ha dovuto far fronte ...

Taormina (Il Mattino) : “Sarri non avrebbe problemi ad accettare la Juventus” : Il giornalista vicino a Sarri Pino Taormina, insieme con Alfredo Pedullà, è il giornalista più vicino a Maurizio Sarri. Fu lui a intervistarlo quest’estate poco dopo l’inizio dell’avventura del Chelsea. Fu a Taormina che Sarri disse che seppe dalla tv dell’annuncio di Ancelotti mentre lui stava ancora pensando se accettare o meno di rimanere. Ovviamente questa è la versione di Sarri, versione che Sarri affidò proprio ...

Recidivi i problemi Intesa San Paolo anche il 18 maggio - non funzionano i servizi di banca online : I problemi Intesa San Paolo di ripropongono anche in questa mattina del 18 maggio, magari un po'come la cena del giorno prima non digerita del tutto. A parte la figura retorica ironica, in effetti, il servizio di banca online non funziona correttamente in questi minuti come in tante occasioni oramai da fine aprile. L'ultimo down acclarato si è verificato solo tre giorni fa, esattamente il 15 maggio ed eccoci dunque qui a commentare delle ...

Instagram Down - perché non funziona?/ Trend su Twitter e nuovi problemi : Instagram Down, che cosa è successo? Su Twitter l'hastag è in Trend topic e l'utenza si lamenta, ma Whatsapp e Facebook sono al momento salvi.

Valentino Rossi MotoGP - GP Francia 2019 : “Il passo non è male ma abbiamo problemi di trazione. Spero domani non piova” : Il quattordicesimo posto della classifica combinata dei tempi del primo giorno delle prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, non era quello che si augurava Valentino Rossi. Il campione di Tavullia, anche per un problema abbastanza importante alla catena della Yamaha, ha fatto fatica a trovare la messa a punto ideale e, contrariamente a quanto fatto dal team-mate Maverick Vinales (il migliore), il centauro ...

Costanti i problemi Intesa San Paolo il 15 maggio : l’accesso alla banca non funziona : Trapelano anche oggi 15 maggio alcuni fastidiosi problemi Intesa San Paolo, considerando il fatto che da alcuni minuti a questa parte risulta praticamente impossibile accedere alla banca. La situazione che si è venuta a creare non è certo inedita e potete analizzarla con la foto ad inizio articolo, in cui trapela appunto l'impossibilità nel portare a termine il login. Un malfunzionamento che si sta verificando troppo spesso, come del resto ...

Seri problemi Unicredit il 13 maggio : non funziona home banking da web e app : Prima mattinata di problemi Unicredit in questo lunedì 13 maggio. La piattaforma di home banking del noto istituto bancario non funziona a dovere sia se si tenta un accesso al proprio profilo via web, sia se si procede alla stessa operazione da relativa app per dispositivi Android ma anche per iPhone. Si tratta di errori e malfunzionamenti accertati dallo stesso staff social di Unicredit appunto e dunque più che mai reali: cerchiamo dunque di ...

"Le nostre democrazie non sono attrezzate per rispondere ai problemi del futuro" : La crisi climatica, il movimento di Greta Thunberg, la debolezza della politica. Parla l’ex ministro francese Nicolas Hulot che ha detto no a Macron. E pensa all’Eliseo

problemi Spotify su rete Vodafone : non siete gli unici - il punto : State riscontrando Problemi Spotify su rete Vodafone? Non siete i soli, trattasi di un disturbo abbastanza comune, e che sembra prescindere dai dispositivi utilizzati o dalla zona di riferimento. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', lo streaming tenderebbe ad interrompersi, obbligando gli utenti a disattivare ed a riattivare la connessione dati (un rimedio temporaneo e non di certo definitivo, dato che poi il disturbo torna a ...

Improvvisi problemi 3 Italia oggi 10 maggio : down in tutta Italia - la Rete mobile non funziona : Vengono segnalati fastidiosi problemi 3 Italia oggi 10 maggio, considerando il fatto che la Reteal momento non funziona e gli utenti risultano non raggiungibili, come abbiamo avuto modo di constatare in prima persona. Da alcuni minuti a questa parte, infatti, la compagnia telefonica non consente la navigazione agli utenti che provano ad accedere alla Rete, mentre i canali social risultano regolarmente funzionate. Sarà dunque interessante capire ...

Pamela Prati a Verissimo : “Siamo state aggredite - non ho problemi economici” : Pamela Prati a Verissimo: cosa ha detto su Marco Caltagirone e il matrimonio rinviato Dopo le anticipazioni fornite dal giornalista Riccardo Signoretti, è arrivato il comunicato stampa di Verissimo. Che svela quanto è successo ieri durante la registrazione dell’intervista a Pamela Prati, che andrà in onda sabato 11 maggio su Canale 5. A Silvia Toffanin […] L'articolo Pamela Prati a Verissimo: “Siamo state aggredite, non ho ...

Elisabetta Gardini : "Basta con il fascismo - ai cittadini non interessa nulla. Occupiamoci dei problemi reali" : "C'è stata una buona dose di azione politica. Detto questo la censura è pericolosa, è fascista in sé stessa". Elisabetta Gardini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, entra nel merito della polemica sulla presenza al Salone del libro di Torino della casa editrice vicina a Casapound, Altafor

Cannabis light - Marola (Easyjoint) : “Salvini? Sbruffoncello - perché non affronta i veri problemi di cocaina ed eroina?” : “Salvini e la sua battaglia contro i Cannabis shop? La verità è che quello Sbruffoncello ha paura della sentenza della Cassazione a sezioni unite che arriverà il 30 maggio sul commercio di Cannabis light”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Luca Marola, fondatore di EasyJoint, che è stata la prima azienda a mettere in commercio le infiorescenze della canapa in Italia, nel maggio 2017. Marola ...