Abbiamo poche settimane di vita L' ultimo appello di Radio Radicale

(Di martedì 21 maggio 2019) Una corsa contro il tempo. Determinata, drammatica. Una corsa che ha come posta in gioco il mantenimento indi una voce libera nel sempre più devastato panorama dell’informazione italiana. Scade oggi la convenzione dello Stato conche il Governo gialloverde ha annunciato di non voler rinnovare. Se non ci sarà una proroga, la chiusura potrebbe essere inebile. Questione di. Perché, come dice ad HuffPost Alessio Falconio, direttore di, “noirisorse per pagare gli stipendi di maggio e, in mancanza di novità, non quelli di giugno. E soprattutto c’è un problema di prospettiva piuttosto ravvicinata, di, per il mantenimento della rete”.Una mazzata viene inferta dalle presidenze delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che hanno dichiarato ...

