Westworld 3 | il debutto di Aaron Paul sulle note di «Brain Damage» dei Pink Floyd

gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dopo Game of Thrones,3. HBO aveva abituato i fan di GOT al trailer dell’episodio successivo al termine della puntata, ma con la conclusione della serie, il network ha comunque trovato un ottimo modo per mantenere l’attenzione degli spettatori. Al termine dell’episodio finale de Il Trono di Spade 8, HBO ha infatti rilasciato il primo teaser trailer della terza stagione di, in una sorta di passaggio di eredità da una serie cult a un’altra. Certo, il mondo che racconta– Dove tutto è concesso è ben diverso da quello fantasy di Jon Snow e soci, ma si tratta pur sempre di una delle produzioni di punta di HBO, che dovrebbe rilasciare la terza stagione nel 2020. Nel teaser di3 il protagonista è, che ha dismesso i panni di Jesseman nella serie Breaking Bad - di cui starebbero ...