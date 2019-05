USR Lombardia da l’ok a graduatorie regionali per insegnanti di religione

scuolainforma

(Di lunedì 20 maggio 2019) Glidihanno ottenuto un importantissimo riconoscimento. Né da notizia lo Snadir, Sindacato Nazionale autonomo deglidi, con un comunicato stampa. Comunicato stampa MILANO – Dopo oltre 10 anni di battaglie, l’Ufficio Scolastico Regionale ha risposto positivamente alla posizione ferma e decisa della FGU SNADIR riguardo lesu base diocesana degli IdR per la Regione. Infatti lo scorso 30 aprile il nostro ufficio legale, coordinato dall’Avv. Francesca Neri, del foro di Roma, ha inviato una lettera di sollecito riguardo l’adempimento di quellee di conseguenza la richiesta dell’organico di IRC Regionale su base diocesana. Al tavolo contrattuale di martedì 14 maggio il Coordinatore della Gilda-Unams e dello Snadir della, Prof. Giuseppe Favilla, si è confrontato con il Direttore ...

