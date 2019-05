Monterotondo | 19enne uccide il padre violento dopo ennesima aggressione a lei e alla

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ha inseguito la figlia e la moglie in strada mentre scappavano all’alba per evitare di essere picchiate ancora. Ha colpito la compagna al volto, fino a che Deborah,di(Roma), ha colpito e ucciso ilLorenzo Sciacquatori. L’uomo, ex pugile di 41 anni, nel 2014 era stato denunciato dcompagna per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi la procura di Tivoli ha disposto l’autopsia del corpo e la ragazza è agli arresti domiciliari in attesa che venga formulata l’accusa definitiva. I pm valuteranno, sulla base di ulteriori accertamenti e dell’esame autoptico, “l’eventuale esistenza della legittima difesa“. A quanto ricostruito finora, la morte dell’uomo, disoccupato e alcolizzato, rientra “in un contesto di violenze avvenute negli ultimi anni nei confronti di tutte le donne del nucleo ...

