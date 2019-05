Migranti | perché sbarcano nonostante il no di Salvini?

Alessandro Murenu - espulso perché cattolico?/ Strana "etica" M5s su aborto e Migranti : Macchina del fango contro Alessandro Murenu, candidato sindaco del Movimento 5 stelle a Cagliari, espulso per le sue idee sull'aborto.

Migranti : Casarini - 'sequestro nave perché non abbiamo consegnato persone soccorse ai libici' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Il reato ipotizzato è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compiuto perché non abbiamo consegnato le trenta persone soccorse in mare ai libici". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, che ieri è sta

Migranti : Di Maio - 'verificare perché nave Marina militare abbia agito in quella zona' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io ho sentito il presidente del consiglio e stiamo ancora verificando prima di tutto perché questa nave militare abbia agito lì. Per quello che so è una nave che era in supporto alle autorità libiche, in Libia. Quindi fa parte di quello che facciamo ogni giorno con i n

Migranti - Marina militare soccorre 40 persone in mare. Salvini : “Perché? Io non do porti” : La Marina militare italiana ha soccorso circa 40 Migranti al largo della Libia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha però espresso tutti i suoi dubbi su questo salvataggio: "Perché in acque libiche? O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i Migranti. io porti non ne do".Continua a leggere

Salvini contro Trenta : "La Marina ha salvato 40 Migranti in acque libiche - perché?" : Sono passati pochi giorni dallo scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta ma la tensione non accenna a diminuire. Il nuovo attacco da parte del titolare del Viminale alla sua collega arriva dalle Marche e riguarda il soccorso di alcuni migranti. da parte della Marina italiana. Il ministro ha detto di seguire “la vicenda di una nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati” e ha ...

Migranti - il rebus degli irregolari Salvini : ecco perché sono solo 90 mila : Secondo l'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, il decreto sicurezza di Salvini farà aumentare di 140 mila gli irregolari in Italia: tutti quelli, cioè, usciti dai Cara senza più ...

Perché a papa Francesco non piace la parola "Migranti" : Il Pontefice ha spiegato che l'aggettivo migrante "va attaccato a un sostantivo, persona migrante, così c'è rispetto"

Migranti - perché la Guardia costiera libica non sempre risponde alle chiamate di soccorso? : Da Tripoli rivendicano di aver "ridotto del 90 per cento le partenze dei Migranti nel Mediterraneo". Ma Alarm Phone lancia...

Migranti - perché il diritto d’asilo è più forte del decreto Salvini : Imbarcazione di Migranti (crediti: U.S. navy photo by Chief Information Systems Technician Wesley R Dickey/Released – CC) M. è poco più che un ragazzino quando decide di scappare dalla Somalia. Dopo essere entrato in contatto con un’organizzazione di trafficanti, si dirige in Etiopia, dove viene fatto montare su un pick-up pieno di persone con cui attraversa il deserto. Quando qualcuno si sentiva male – racconta M. – veniva ...