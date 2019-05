Lazio stanca | segna | dorme | ma non accetta di perdere Bologna salvo

romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2019), ma nondi– La, apparsa un po’dopo l’impresa con l’Atalanta, trova però la forza al 19’ dire un bel con Correa, sempre lui, dominando il primo tempo. Poi s’adnta, colche cerca di svegliarla coi suoi arrembaggi, uno dei quali, al 50’, consente a Poli di raggiungere il pareggio. Un minuto dopo, è Destro a far capire alla squadra romana che deve svegliarsi, se non vuole salutare il pubblico dell’Olimpico con una sconfitta. Sul 2-1 per i bolognesi, i laziali si scrollano di dosso il sonno e vanno in gol al 59’ con Bastos, oggi un leone sia in difesa e sia in attacco. Sul raggiunto pareggio, la squadra della capitale, la squadra più vincente della capitale s’adnta di nuovo. E viene punita di nuovo dal, con un gol rapina di Orsolini. È il 63’. Basta, sembra dire Simone Inzaghi. E ...

