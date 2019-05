Il team di Skyrim Together ha ricevuto diverse minacce di morte dalla community

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ildietro(mod co-op per l'immortale titolo di Bethesda) ha dichiarato che alcuni suoi membri hannodida parte della.Come riporta PC Gamer, ilha dichiarato che alcuni utenti hanno preteso (in maniera talvolta violenta) cose come aggiornamenti settimanali ed in generale uno sviluppo costante, cosa che non sempre è possibile:"Da marzo parte dellaha cominciato a molestare Yamashi, in alcuni casi spingendosi oltre, inviando direttedi(già segnalate alle autorità competenti). Al momento sono molti a pretendere cose come aggiornamenti gratuiti. Sappiamo che molti stanno solo cercando di aiutare, ma questo non è d'aiuto. Il nostro è un lavoro irregolare, con persone che a volte non riescono a lavorare sulla mod per settimane mentre altre possono dedicarsi intere settimane al progetto. La frase di Yamashi ...