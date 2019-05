Di Maio da Fazio | Salvini mio marito? Io amo la mia ragazza

Sbarco Sea Watch - Di Maio apprende la notizia da Fazio e risponde a Salvini : “Evitiamo scontri con la magistratura” : Luigi Di Maio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, commenta la notizia dello Sbarco della Sea Watch 3 e le relative parole di attacco di Matteo Salvini contro il procuratore di Agrigento: “La politica delle redistribuzioni è l’unico strumento che abbiamo per governare il fenomeno. Continuiamo su questa strada ed evitiamo scontri con la magistratura che non fanno bene al Paese”. ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e Luigi Di Maio pronti a tutto contro Matteo Salvini : la vergogna su Rai 1 : Ci sarebbere da ridere, se non fosse anche una vicenda seria. La vicenda è quella che lega Luigi Di Maio e Fabio Fazio, il grillino e il conduttore di Che tempo che fa. Quel conduttore di Rai 1 che il M5s fino a qualche tempo fa voleva cambiare, cacciare, cancellare. Ma ora è cambiata la strategia,

Luigi Di Maio difende Fabio Fazio - la frase grottesca : a cosa si è ridotto per attaccare Matteo Salvini : Una grottesca svolta a sinistra nel tentativo di smarcarsi da Matteo Salvini e recuperare parte di quel consenso che, giorno dopo giorno, inesorabilmente e inevitabilmente cala. Il protagonista dell'improvvido cambio di passo è Luigi Di Maio, l'improvvisato capetto politico del M5s, che negli ultimi

Di Maio a Che tempo che fa : “Gilet gialli? No - non li incontrerei più. Sono violenti”. E Fazio : “Si vedeva…” : Luigi Di Maio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, prende le distanze dai gilet gialli: “No, non li incontrerei. Ho preso le distanze. Quando ho visto che una parte dei gilet gialli voleva creare una lista Sono andato a incontrarli. Ma abbiamo scoperto che c’erano delle idee un po’ violente e eversive. Quelle persone che abbiamo incontrato hanno detto delle cose che non condividiamo”. Video Rai L'articolo ...

Fabio Fazio - arriva la terribile beffa : grazie a lui Salvini e Di Maio ritrovano l'unità : Di Maio, da Fazio, ha dichiarato anche che alle elezioni europee ha intenzione di nominare cinque donna come capilista, e di volerle scegliere tra 'eccellenze nella scienza, nell'università, nell'...

Di Maio da Fazio : "Contento di essere a Che Tempo che Fa" : Torna da Vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a Che Tempo Che Fa: era stato ospite di Fazio nel maggio del 2018, ci torna nell'aprile 2019, in un momento in cui i rapporti tra le due principali forze di Governo sembrano essere piuttosto tesi su alcuni temi fondamentali.prosegui la letturaDi Maio da Fazio: "Contento di essere a Che Tempo che Fa" pubblicato su TVBlog.it 07 aprile 2019 21:06.