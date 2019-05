Viminale | «Il decreto sicurezza bis è ineccepibile Onu pensi a Venezuela»

Sicurezza - Viminale prepara decreto “Spazza Clan”. 800 assunzioni per rapida notifica sentenze a mafiosi e trafficanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha pronto un decreto Sicurezza-bis, già ribattezzato norma “Spazza Clan” che prevede ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. Un aumento di personale che avrà l’obiettivo di notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. “Per me contano i fatti, le chiacchiere le ...