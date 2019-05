Schiaffo di Google a Huawei | stop a aggiornamenti del sistema Android

ilfogliettone

(Di lunedì 20 maggio 2019)rompe con, sospendendo ogni attivita' portata avanti con il colosso tecnologico cinese, all'avanguardia nella realizzazione delle reti di nuova generazione 5G. Lo riporta in esclusiva Reuters. Si tratta di unodolorosissimo per, dopo che l'amministrazione Trump ha inserito l'azienda nella lista nera vietandone l'uso per motivi di sicurezza nazionale. Nel dettaglio - spiega Reuters - gli smartphone e gli altri apparativenduti fuori dalla Cina dovrebbe perdere l'accesso aglideloperativo di. Nono solo, dovrebbero perdere l'accesso anche ad alcuni dei popolarissimi servizi dicome ilPlay Store, YouTube e il servizio di posta elettronica Gmail.

