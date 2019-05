Prova a irridere Totti con un sombrero ma l’ex capitano della Roma lo zittisce con un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Francescoè in Kuwait, dove è stato accolto come una star (e anche con una piccola gaffe durante l’ingresso in campo, con l’inno di Forza Italia che per sbaglio ha rimpiazzato quello di Mameli) per una partita di calcio a cinque. Durante l’incontro, un avversario lo ha scavalcato con une hato a segnare di tacco, senza riuscirci. Pochi secondi dopo, sugli sviluppi dell’azione, l’exha risposto con un semplice tocco: un pallonetto che ha scavalcato il portiere. Video Twitter/Poltronaggio L'articolocon unma l’exlocon un solo tocco verso la porta: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.