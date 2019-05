NBA Playoffs 2019 | i Golden State Warriors vincono anche a Portland e ora sono ad un

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Inesorabili. Ipassanoal Moda Center diin gara-3 e oradavvero ad un passo dalle Finals, le loro quinte consecutive (con tre edizioni già vinte). Stephen Curry e compagni, infatti,110-99 in casa dei Trail Blazers, con l’ennesima dimostrazione di superiorità che conferma la bontà di un sistema che,senza Kevin Durant, rende i californiani di un altro pianeta rispetto a tutto il resto della NBA. E pensare che i padroni di casa ci avevano provatoin questo caso, come in gara-2, ma il risultato è sempre quello:. Damian Lillard e compagni partono bene, fino a chiudere avanti il primo quarto sul 29-27, quindi cambiano marcia nel secondo, dominato per 37 a 26. Il match, tuttavia, si decide nel terzo periodo, con un parziale clamoroso di 29-13 per i californiani. La difesa di Draymond Green e compagni ...

