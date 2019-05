Dagospia | ' Mercoledì a Live-Non è la D' Urso | Eliana dirà che Mark Caltagirone non esiste'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019)è stato il primo sito ad indagare sulle strane nozze di Pamela Prati: oggi, dopo aver raccolto tante testimonianze e notizie esclusive, il blog di Roberto D'Agostino ha dato un'anticipazione clamorosa su questa storia. Stando a quello che si legge in rete in questi minuti,prossimoMichelazzo dovrebbe raccontare tutta la verità sul matrimonio mai celebrato della sua socia, confermare chenone puntare il dito sulla collega Pamela Perricciolo.sta per cedere? L'indiscrezione diLa notizia che ha lanciatonegli ultimi minuti, è destinata a far discutere: sul popolare blog, infatti, si legge che22 maggio si metterà la parola "fine" ad una storia che è sulla bocca di tutti da mesi. Stando a quello che sostiene un collaboratore di Roberto D'Agostino, durante la prossima puntata di "-Non è la D'" ...

Manuel_Real_Off : RT @GiusCandela: DAGO-BOMBA! MERCOLEDÌ A ''LIVE - NON È LA D'URSO'' ELIANA MICHELAZZO, UNA DELLE AGENTI DI PAMELA PRATI, RIVELERÀ CHE MARK… - carmela19921 : RT @GiusCandela: DAGO-BOMBA! MERCOLEDÌ A ''LIVE - NON È LA D'URSO'' ELIANA MICHELAZZO, UNA DELLE AGENTI DI PAMELA PRATI, RIVELERÀ CHE MARK… - romvnoffs : RT @_DAGOSPIA_: DAGO-BOMBA: MERCOLEDI' DALLA D'URSO LA MICHELAZZO AMMETTERA': MARK CALTAGIRONE NON ESISTE -