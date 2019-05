Uomo vestito da Zorro espone striscione “Restiamo umani” da un balcone in Duomo | la digos

In piazza Duomo parlano gli alleati di Salvini e dal balcone si affaccia un Uomo vestito da Zorro : “Restiamo umani” : Mentre dal palco allestito in piazza Duomo si alternano gli alleati di Matteo Salvini, in attesa che la manifestazione in vista del 26 maggio venga chiusa dal leader della Lega, da un balcone si è affacciato un uomo travestito da Zorro e con uno striscione con la scritta “restiamo umani”. Il riferimento al giustiziere mascherato nasce dalla prima pagina del libro-intervista al ministro dell’Interno contestato al Salone del ...

Uomo muore investito su A2 tra Lamezia e Pizzo : Lamezia Terme - All'alba di questa mattina un Uomo di 73 anni, originario della Sicilia, ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Lamezia Terme e ...

Un Uomo - è stato investito oggi pomeriggio alle ore 17 : Nel pomeriggio di oggi alle ore 17, un anziano è stato investito da un'auto, mentre attraversava la strada innanzi al Complesso Parnaso sulla Nuova Panoramica dello Stretto a Messina. L'uomo si trova ...

Grave in rianimazione un anziano investito ad Aosta Aosta - L'Uomo - 93 anni - ha riportato un politrauma e un trauma cranico : è in prognosi ... : Un politrauma e un trauma cranico, emersi dagli esami di diagnostica, hanno condotto i medici del Pronto soccorso a ricoverare nel reparto di rianimazione del "Parini", in prognosi riservata, un ...

Incidente treno Pontedera - Uomo investito sui binari - Sky TG24 - : successo intorno alle 7.50 tra le due stazioni, sulla linea Firenze-Pisa. La vittima è stata travolta dal regionale 3105, diretto a Livorno. In corso i rilievi per capire la dinamica. Traffico ...

Incidente nel Pisano - un Uomo è morto investito da un treno : Incidente nel Pisano, un uomo è morto investito da un treno È successo intorno alle 7.50 tra le due stazioni, sulla linea Firenze-Pisa. La vittima è stata travolta dal regionale 3105, diretto a Livorno. In corso i rilievi per capire la dinamica. Traffico ferroviario bloccato, forti disagi per i viaggiatori Parole ...