Udinese | vittoria che profuma di salvezza | tris alla Spal nel segno di Okaka

(Di sabato 18 maggio 2019) La rete di Samir e la doppietta distendono lache non completa la rimonta dopo i gol di Petagna e Valoti: l’tocca quota 40 punti e si avvicinaBalzo in avanti dell’che,Dacia Arena, ha battuto per tre a due ladi Semplici e si è portato a 40 punti, più cinque dall’Empoli terzultima in classifica, che domani dovrà affrontare in casa il Torino di Mazzarri, in piena lotta per l’Europa. Inizia bene il pomeriggio dei friulani che trovano subito il gol al sesto minuto con Samir che anticipa Cionek e infila la porta difesa da Gomis. Lo spunto per la rete arriva grazie a un cross teso di De Paul, autore anche di altri due assist che hanno portatodoppietta dial 31esimo e al 35esimo minuto. Dopo un primo tempo di solo appannaggio dei bianconeri, nella ripresa i ferraresi trovano il gol del 3 a 1 con una ...

