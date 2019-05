Turismo | in Sardegna Club Esse apre le porte a tour operator dell’Est

Sardegna - la confusione del neoassessore al Turismo Chessa : “Per valorizzare l’isola portiamola a reddito” : “Le mie idee per il Turismo in Sardegna? Non solo mercatini e stand in pvc. Per valorizzare la nostra isola bisogna portarla a reddito”. Nel video pubblicato da SardiniaPost il neo assessore al Turismo della regione Sardegna, Gianni Chessa, a poche ore dal conferimento del suo incarico nella Giunta di Christian Solinas, appare un po’ confuso. Le sue prime dichiarazioni non sono sfuggite all’ironia della Rete e hanno fatto alzare le ...