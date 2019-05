Salute | dentisti | ”Occhio a otturazioni in argento | sono tossiche”

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Attenzione alledentali in amalgama d’, non piu’ attuali in quanto meno conservative dei materiali estetici e a presunta tossicita’ per la presenza di mercurio, tanto che dallo scorso anno un regolamento europeo ne vieta l’utilizzo per i bambini e le donne in gravidanza e in fase di allattamento e dal 1 gennaio di quest’anno e’ anche entrato in vigore il provvedimento che impone agli studici l’utilizzo di un separatore per residui di amalgama contenente mercurio, nel caso in cui si rimuovanoin amalgama d’, per ridurne l’impatto ambientale. A lanciare l’allerta e’ l’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC), sottolineando come la maggioranza degli italiani non sia pero’ a conoscenza della nuova normativa e continui a ...

