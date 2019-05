RETROCESSIONE | CHI IN SERIE B? Salve Cagliari e Udinese! Testa a testa Genoa-Empoli

RETROCESSIONE - chi in Serie B?/ Empoli a rischio : oggi i risultati di Udinese e Genoa : La lotta salvezza per evitare la Retrocessione in Serie B si infiamma già oggi. Empoli a rischio, oggi arriveranno i risultati di Udinese e Genoa.

Caso Palermo - le reazioni dopo la RETROCESSIONE : le dichiarazioni di Balata e deputato del Partito democratico Miceli : “Quando sta accadendo in queste ore a Palermo e al Palermo calcio rappresenta una vera e propria vergogna sportiva. Come puo’ il Governo consentire che lo sport diventi terreno di forzature giudiziarie che rischiano di ledere irrimediabilmente l’immagine dello sport, della citta’ di Palermo e del Palermo calcio? Intervenga”. Sono le dichiarazioni del deputato del Partito democratico e segretario del Pd ...

Venezia - il presidente Tacopina : “la RETROCESSIONE del Palermo? Chi commette illeciti deve pagare” : “Non posso negare che l’ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo”. Sono le dichiarazioni del presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina dopo la sentenza che ha condannato il Palermo alla retrocessione in Serie C. “Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta degli illeciti debba pagarne le conseguenze ...

Il Tribunale Figc sentenzia : Palermo all’ultimo posto e RETROCESSIONE in Serie C - ma occhio ai ricorsi : Arriva la batosta per il Palermo, retrocessione in Serie C sentenziata dal Tribunale federale, ma siamo solo al primo grado della giustizia sportiva retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C. E’ questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l’illecito amministrativo che ...

Caos Palermo - il sindaco dopo la richiesta di RETROCESSIONE : “inchieste non penalizzino i risultati sportivi” : “Nelle ore in cui la squadra si accinge a giocare una partita importante per conquistare la serie A, credo sia fondamentale esprimere ai giocatori l’incoraggiamento a proseguire per il raggiungimento di questo importante risultato. Le inchieste e le verifiche doverose sulle vicende societarie passate ed attuali crediamo non debbano penalizzare i risultati sportivi, che sono poi i risultati cui guardano i tifosi e la città ai ...

Figc - la Procura chiede RETROCESSIONE per il Palermo e radiazione per Zamparini : Cinque anni di inibizione e preclusione da ogni incarico federale per l'ex presidente Maurizio Zamparini . Ultimo posto in classifica con retrocessione in serie C per il Palermo Calcio. È questa la ...

Figc - la Procura chiede la RETROCESSIONE in C per il Palermo : Palermo sempre più nei guai. La Procura della Federazione Italiana Giuco Calcio ha chiesto l’ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C, come sanzione per il presunto illecito amministrativo. La richiesta è arrivata direttamente dal Procuratore federale Giuseppe Pecoraro. All’udienza è stato ammesso anche il Benevento, che ne aveva fatto richiesta in qualità […] L'articolo Figc, la Procura chiede la ...

Palermo - un terremoto : chiesta RETROCESSIONE all'ultimo posto in B e radiazione per Zamparini : Ultimo posto in classifica con retrocessione in serie C. E questa la richiesta nei confronti del Palermo fatta dal procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, nel processo davanti al Tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo da parte del club rosanero. Nel corso del p