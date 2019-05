Meteo | “Inverno” di metà Maggio anche in Grecia | violente grandinate ricoprono di bianco

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) Dopo aver sferzato il Sud Italia con freddo, pioggia e grandine, il maltempo si è spostato sulla vicina, colpendola con fenomeni molto intensi. Grandi nuvoloni grigi si sono riuniti su Atene e su tutta l’Attica nel pomeriggio di ieri, 17. Dopo un fragoroso tuono, dal cielo sono cadute grandissime quantità di grandine. L’intensità del fenomeno è stata tale che nell’arco di pochi minuti le strade sono state disseminate di piccole sferette di ghiaccio dalla forma facilmente distinguibile e ricoperte di, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Questa tempesta diè stata di breve durata, ma ha portato acqua a sufficienza per allagare le strade della periferia e di alcuni sobborghi di Atene e creare grandi ingorghi stradali. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto delle richieste di intervento per pompare ...

TopaM79 : @cardinale_anna Certamente, ancora non è ora... non datemi 40 anni prima del tempo che non me li sento! ?? Comunque… - ilmeteoit : Meteo: TEMPERATURE da INVERNO, il FREDDO ECCEZIONALE continua. Ecco Se e QUANDO finirà » - enricoilbagnino : è in atto il cambio porte, archiviamo quelle invernali e mettiamo quelle estive. Insomma, è una sorta di cambio arm… -