Meteo | domenica nera con pioggia e grandine | temperature a picco Allerta per i fiumi

Meteo - domenica di forte maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Meteo : depressione sull'Italia - domenica rovinata dal maltempo : Come purtroppo previsto il maltempo è tornato sull'Italia proprio in corrispondenza del week-end, portando tante piogge e temporali da nord a sud. È bastata la sola serata di sabato per assistere a...

MILANO - ALLERTA Meteo ARANCIONE/ Sabato e domenica : temporali e grandinate : MILANO, ALLERTA METEO ARANCIONE diramata dalla Protezione Civile per le giornate di Sabato e domenica: rischio violenti temporali, grandinate e raffiche.

Meteo - le previsioni di domenica 12 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 12 maggio La settimana si chiude con maltempo diffuso soprattutto al Centro e al Sud. Schiarite al Nordovest, il tempo migliora in serata anche sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Calo delle temperature in tutte le regioni. LE previsioni Parole chiave: ...

Domenica di forte maltempo : l'allerta Meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...

Domenica con l'allerta Meteo in Campania : ?rischio frane e allagamenti : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani. Dalle 8 alle 20 si...

Meteo Giro d’Italia - rischio temporali sulla crono di Bologna. E la tappa di domenica a Fucecchio rischia di diventare un inferno per la pioggia : Inizia domani il Giro d’Italia 2019 con una breve ma spettacolare cronometro di 8km dal centro storico di Bologna fino al San Luca, con gli ultimi 2.1km alla pendenza media del 9,7% (con punte del 16%). A complicare ulteriormente le cose ci penserà il maltempo: proprio nel corso del pomeriggio a Bologna arriveranno forti temporali, probabilmente anche con grandine e forti raffiche di vento. Il rischio è concreto dopo le 18 e diventa ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Meteo weekend - arriva il ciclone artico : sabato e domenica con pioggia - freddo e neve : Ultime ore di tregua dal maltempo per l'Italia. Da sabato infatti un vortice ciclonico di origine scandinava farà l'ingresso sulla Penisola portando un brusco calo termico ma soprattutto un carico di piogge temporali che interesserà prima le regioni settentrionali e poi, da domenica, anche il sud.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge al Nord in settimana - Domenica di maltempo in tutta Italia : Mentre ci godiamo una giornata finalmente libera dal maltempo in tutta Italia, già da domani, mercoledì 8 maggio, nuvole e piogge torneranno ad interessare il Nord e sarà così, in linea generale, anche per il resto della settimana, con la nuvolosità e qualche piovasco che si faranno occasionalmente strada verso sud. Per Domenica 12 maggio, invece, ci attende un generale peggioramento delle condizioni Meteo su tutto il Paese, con fenomeni un po’ ...

Meteo - domenica di neve e grandine. Arriva il freddo : allerta anche al Sud : Prima domenica di maggio all’insegna del vortice polare: nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Temporali e vento forte, allerta su mezza Italia. E la settimana si apre all’insegna del maltempo

Meteo - le previsioni domenica 5 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Fa il suo ingresso sulla Penisola un vortice polare di aria fredda che porta soprattutto al Centro-Nord un brusco calo delle temperature, piogge intense e temporali. Allerte Meteo in Ligura ed Emilia ...

Meteo - le previsioni di domenica 5 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 5 maggio Fa il suo ingresso sulla Penisola un vortice polare di aria fredda che porta soprattutto al Centro-Nord un brusco calo delle temperature, piogge intense e temporali. Allerte Meteo in Ligura ed Emilia Romagna. È prevista addirittura neve a quote collinari. LE ...