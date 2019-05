Luigi Di Maio | raffica di insulti su Matteo Salvini | Pugile suonato Tra i 5

Luigi Di Maio - la bomba del leghista Rixi : "Fa pressioni sulle procure per farmi condannare" : Dopo Armando Siri, il nuovo fronte di guerra politico-giudiziaria tra M5s e Lega è Edoardo Rixi. leghista, viceministro alle Infrastrutture e a processo per le "spese pazze" dei consiglieri della Regione Liguria. Il 30 maggio arriverà la sentenza, ma Luigi Di Maio minaccia già di "dimissionarlo". Le

L'atteggiamento di Salvini è come quello di Renzi a dirlo Luigi Di Maio : Di Maio paragona l'atteggiamento di Salvini a quello di Renzi La linea dura di Matteo Salvini contro la Sea Watch diventa un nuovo terreno di scontro tra i due alleati di governo. In particolare non sono piaciute al M5s le parole del ministro dell'Interno della Lega sul premier Conte. "Non posso commentare l'arroganza di questo tipo,

Matteo Salvini - la mossa per ottenere la benedizione di Donald Trump e diventare premier senza Luigi Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Il vicepremier leghista sarebbe pronto alla crisi e a tornare al voto a settembre per candidarsi premier del centrodestra. A darne conferma, riporta La Repubblica in un retroscena, sarebbe la visita a Washington, del leader della Lega.

Luigi Di Maio - l'ultimo attacco a Matteo Salvini : "Prepotente e supponente - mi sembra Matteo Renzi" : Adesso Luigi Di Maio per attaccare Matteo Salvini tira in ballo persino Matteo Renzi: "C'è molta prepotenza e supponenza. E io non posso commentare una supponenza e un'arroganza di questo tipo, che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere Maria Elena Boschi".

Luigi Di Maio : "Esistono due tribù - onesti e disonesti. Sulle tangenti coinvolti tutti tranne noi" : Luigi Di Maio ha commentato nelle ultime ore le varie discussioni che hanno coinvolto il governo, dai rapporti con Matteo Salvini, alla questione tangenti, all'economia e alla sicurezza. "C'è un'emergenza corruzione e dal M5s non ci si può aspettare che intransigenza", ha chiarito il leader pentastellato. "Spero che dopo il 26 si ricominci a lavorare con un po' di buonsenso", ha poi aggiunto.

Luigi Di Maio - il ricatto a Matteo Salvini : "Basta dire cose di ultradestra - altrimenti vi attacchiamo" : Lo scontro prosegue ad Agorà, il programma della mattina di Rai 3. Ospite in collegamento ecco Luigi Di Maio, il leader M5s, che mette ancora nel mirino la Lega e Matteo Salvini: "Ci sentiamo sicuramente ogni settimana. Ci siamo sentiti questa settimana". Tutto tranquillo?, chiede Serena Bortone.

Luigi Di Maio : I soldi per evitare aumento dell’Iva li troviamo subito - li prendiamo da evasori : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice certo che il governo eviterà l'aumento dell'Iva senza difficoltà e spiega come sarà possibile farlo: "Siamo un Paese che ha 300 miliardi di euro di evasione fiscale. I 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva se vogliamo li troviamo velocemente".

CRISI DI GOVERNO - Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così : "Salvini è triste!" : I due leader di Lega e M5S si evitano ma si pungono molto, specialmente nelle ultime settimane il grillino sembra proprio aver cambiato atteggiamento. I due non si parlano, si evitano. Ma parlano molto e non si evitano affatto quando si tratta di attaccarsi. Senza esclusione di colpi. La campagna elettorale alimenta la tensione

Giuseppe Conte - lo sfogo dopo le parole di Luigi Di Maio : "Così non reggiamo" : Nel pieno della tempesta dei mercati finanziari che ieri stava facendo schizzare lo spread, arrivato per qualche ora a 290 punti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è riuscito a piazzare una toppa peggiore del buco quando ha definito sostanzialmente inevitabili gli aumenti dell'Iva, necessar

Pietro Senaldi smaschera Luigi Di Maio : "Perché è una barzelletta. Si ricorda da dove viene?" : "I 5 stelle sono diventati un partito moderato. Una barzelletta. Invitano Matteo Salvini a moderare i toni quando loro hanno iniziato con il vaffa day e usano toni violenti", commenta Pietro Senaldi, direttore di Libero: "Volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e non è il fatto ch

Silvio Berlusconi - loda a sorpresa Luigi Di Maio : "Il suo più grande talento" : Non si è mai sentito Silvio Berlusconi dire qualcosa di positivo sul Movimento 5 stelle o sul suo leader Luigi Di Maio. Ma oggi 16 maggio il Cavaliere, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, ha lasciato tutti di stucco affermando che "Di Maio ha un vero talento nella comunicazione". Proprio co

Luigi Di Maio : "Sistema dei partiti inquinato. Scelta tra noi e nuova tangentopoli" : "Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra". Luigi Di Maio interviene subito dopo la notizia dell'arresto del sindaco e del vicesindaco di Legnano, accusati di corruzione elettorale insieme a un assessore della giunta, e guarda alle europee."C'è un'evidenza, ovvero che il

Luigi Di Maio su Matteo Salvini : Andiamo avanti se la smette con l’estremismo di destra : Luigi Di Maio difende il suo governo, ma allo stesso tempo chiede un chiarimento alla Lega e a Matteo Salvini: "Ho fatto più appelli, appelli pubblici, dico Andiamo avanti ma basta con l'estremismo di destra e comportamenti da casta - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - questi comportamenti li denunceremo sempre".

Luigi Di Maio : "Matteo Salvini fa parte della casta". Il leghista Alessandro Morelli risponde e lo asfalta : "Matteo Salvini non si inventi gli insulti, noi semplicemente abbiamo tenuto il punto su un caso di corruzione come il caso Siri". Ora dobbiamo "dare risposte concrete ai cittadini". Luigi Di Maio in una intervista a il Corriere della Sera attacca il ministro dell'Interno: "Ho fatto più volte appell