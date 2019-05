Steno5Stelle : RT @RaiNews: Le accuse contro il primo cittadino di #Legnano: corruzione elettorale e turbativa d'asta - RaiNews : Le accuse contro il primo cittadino di #Legnano: corruzione elettorale e turbativa d'asta - TelevideoRai101 : Corruzione, si dimette sindaco Legnano -

Ildi(Milano) Gianbattista Fratus, arrestato qualche giorno fa con altri amministratori pere turbativa d'asta, si è dimesso. Il legale, che ha dato la notizia, ha spiegato che Fratus "è a disposizione della magistratura per chiarire la sua posizione e ha fiducia nella giustizia" Fratus (Lega) è ai domiciliari come l'assessore Chiara Lazzarini (FI). Il viceMaurizio Cozzi (FI) è invece in carcere ed è accusato anche dielettorale. Lunedì è previsto l'interrogatorio di garanzia.(Di sabato 18 maggio 2019)