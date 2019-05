Contratti in cambio di voti | si dimette vice premier austriaco E spunta imprenditore

ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019) IlcancelliereHeinz-Christian Strache si è dimesso. La decisione del leader del partito populista di estrema destra Fpoe arriva dopo che ieri è stato diffuso su media tedeschi un video in cui Strache offrivagovernativi indi sostegno politico ad una sedicente nipote di un oligarca russo. Strache ha detto di aver presentato le sue dimissioni al cancelliere Sebastian Kurz per evitare il collasso della coalizione di governo fra il partito popolare di Kurz e l'Fpoe.Strache ha insistito di non aver violato nessuna legge, ma ha ammesso che si è trattato "di una questione estremamente imbarazzante, da ubriaconi". Lo scandalo è scoppiato ieri sera a causa di un video girato all'insaputa dello stesso Strache e diffuso da due media tedeschi, il magazine Der Spiegel e il quotidiano Sueddeutsche Zeitung. Le immagini si riferiscono ad un incontro segreto ...

