ALBERTO URSO ' Sono contentissimo del mio percorso | grazie a tutti' | Amici 2019

ALBERTO Mezzetti lancia un nuovo appello alla D’Urso. E chiede aiuto a Mara Venier : Alberto Mezzetti non molla e torna a parlare di Barbara D’Urso dopo che la conduttrice si è allontanata da lui. Ex vincitore del Grande Fratello e famoso modello, Mezzetti aveva stregato la presentatrice, tanto che si era parlato di un flirt fra i due. Il Tarzan di Viterbo era entrato nel bunker di Cinecittà dichiarando il suo amore per la D’Urso e anche dopo la fine del reality aveva continuato a corteggiarla. Fra cene, incontri ...

Grande Fratello - ALBERTO Mezzetti : "Barbara D'Urso? Non ho fatto niente di sbagliato con lei. Vorrei tornare in tv..." : Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, vuole fare pace a tutti i costi con Barbara D'Urso.Nelle settimane scorse, infatti, il Tarzan di Viterbo (questo è il suo soprannome) ha parlato in più occasioni del rapporto di amicizia con la conduttrice che si è interrotto improvvisamente. Mezzetti, che ha preso parte anche all'edizione brasiliana del GF, in passato, ha anche dichiarato che le voci riguardanti ...

Tish ringrazia ALBERTO URSO e il fratello Boris : messaggio per semifinale : Tish e Alberto Urso, un legame che non si spezzerà nemmeno dopo Amici 18 Tish ha scritto un messaggio di ringraziamento decisamente inaspettato poco prima della semifinale di Amici 2019. Ha voluto rivolgere un pensiero speciale anche ad Alberto Urso, col quale ha avuto una relazione in passato: la loro storia aveva fatto sognare i […] L'articolo Tish ringrazia Alberto Urso e il fratello Boris: messaggio per semifinale proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 2019 - ALBERTO Mezzetti a Barbara D'Urso : «Almeno un invito!» : ?Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione fra di noi?, Alberto Mezzetti, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello e ora ospite della versione brasiliana, torna a...

ALBERTO Mezzetti non si arrende : nuovo appello a Barbara d’Urso : Tarzan del Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti parla di nuovo di Barbara d’Urso Alberto Mezzetti non demorde. Il Tarzan del Grande Fratello 15 ha fatto un nuovo appello a Barbara d’Urso. Dopo la lettera sul settimanale Di Più, alla quale la conduttrice napoletana non ha replicato, il vincitore del reality show ha rilasciato delle dichiarazioni […] L'articolo Alberto Mezzetti non si arrende: nuovo appello a Barbara d’Urso ...

Vittorio Grigolo ad Amici per ALBERTO URSO : la De Filippi confessa tutto : Anticipazioni Verissimo: Maria De Filippi parla del coach Vittorio Grigolo Vittorio Grigolo è stato chiamato ad Amici 2019 direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice ha rivelato a Verissimo di aver pensato immediatamente a lui quando Alberto Urso – l’amatissimo tenore di quest’ultima edizione – è entrato nella scuola. Grigolo aveva colpito Maria quando era […] L'articolo Vittorio Grigolo ad Amici per Alberto ...

Amici 18 - ALBERTO URSO a cuore aperto : la rivelazione sulla nonna : Alberto Urso del Serale di Amici sulla nonna svela: “E’ stata la persona più importante” E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime di Amici 2019 su Canale 5. E in questa circostanza Alberto Urso ha parlato del suo rapporto con la sua amata nonna venuta a mancare giusto un paio di anni fa. Difatti il popolare tenore di origini siciliane, parlando a tu per tu con il ballerino classico Vincenzo, ha voluto ...

Amici 18 - ALBERTO URSO nonna : “È morta - stavo diventando pazzo” : La confessione di Alberto di Amici 18 sulla nonna Alberto Urso ha aperto il proprio cuore ad Amici 2019. Quest’oggi ha parlato di sua nonna, che è venuta a mancare non molto tempo fa. Con lei aveva un rapporto splendido e ha dei bellissimi ricordi che non dimenticherà mai. La nonna era la sua prima […] L'articolo Amici 18, Alberto Urso nonna: “È morta, stavo diventando pazzo” proviene da Gossip e Tv.

ALBERTO URSO e Tish - la verità sulla storia d’amore a Verissimo : tutte le anticipazioni : Verissimo, Alberto Urso parla della sua storia d’amore con Tish La presunta storia d’amore tra Alberto Urso e Tish è stata al centro dei pettegolezzi per molti mesi prima dell’inizio del Serale di Amici di Maria De Filippi perché i due sembravano molto vicini, e lei in particolar modo ci è parsa subito legata al […] L'articolo Alberto Urso e Tish, la verità sulla storia d’amore a Verissimo: tutte le anticipazioni ...

Amici - tragica gaffe di Gerry Scotti con ALBERTO URSO : "Ricordi quando...". Cala il gelo da Maria De Filippi : Occhio, Gerry Scotti. Il volto noto di Mediaset infatti incappa in una gaffe durante la puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 sabato 11 maggio. gaffe che riguarda Alberto Urso, il quale ha dovuto lottare in modo estremo per agguantare un posto per la semifinale del format. E

Tish - al Serale di Amici lacrime per la cantante : le parole di ALBERTO Urso : Amici 2019, Tish sorprende lo studio e batte Alberto Urso Al Serale di Amici 2019 questa sera Tish è stata una delle protagoniste assolute e ha portato in studio tutta sé stessa. Certo, tutti sono stati bravissimi ma lei è riuscita a sorprendere i professori nel secondo girone arrivando a battere persino Alberto Urso con […] L'articolo Tish, al Serale di Amici lacrime per la cantante: le parole di Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

ALBERTO URSO innamorato di Emma Marrone : “Ce la puoi fare se ti impegni” : Emma Marrone e Alberto Urso Amici 18: la confessione inaspettata del tenore della squadra Blu Alberto Urso ha dimenticato completamente Tish. Ora il suo cuore batte unicamente per Emma Marrone! In maniera del tutto inaspettata, il tenore ha confessato al maestro Pino Perris che gli piace molto una cantante che conosce bene. C’è stato un […] L'articolo Alberto Urso innamorato di Emma Marrone: “Ce la puoi fare se ti ...

RAFAEL - AMICI 18/ È il primo semifinalista e 'ruba' il posto a ALBERTO Urso : RAFAEL, AMICI 18: il ballerino cubano è pronto a conquistare ancora una volta il palcoscenico grazie a presenza e tecnica. Sarà lui a vincere la categoria ballo?

Amici Serale - ALBERTO URSO invaghito di Emma. Lei : “Se ti impegni…” : Amici 2019: Alberto Urso parla della sua attrazione per Emma Marrone Una rivelazione inaspettata nella settima puntata del Serale di Amici. Infatti, è stato mandato un rvm in cui Alberto Urso, parlando con il maestro Pino Perris, ha rivelato di essere invaghito di una cantante misteriosa. Dopo una serie di tentativi di estorcere il nome al cantante del programma di Maria De Filippi, Alberto ha mollato l’osso e ha rivelato che la cantante ...