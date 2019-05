retemeteoamatori

(Di venerdì 17 maggio 2019) Minimo sulle Baleari in lento avanzamento verso levante interesserà la nostra penisola durante il fine settimana con condizioni di marcata instabilità. immagine satellitare Si tratterà stavolta di aria umida e fresca atlantica ma il risultato sarà lo stesso conlocalmente intensi al Centro-nord. Nel corso della mattina odierna avremo gia’ le primeal Nord-ovest e Sardegna mentre tra pomeriggio sera i fenomeni si estederanno a Toscana, Lazio , Lombardia e Lazio. Quota neve sulle Alpi intorno ai 2000m. Tempo stabile al Centro-sud ove le temperature saranno in rialzo. Venti in rotazione dai quadranti meridionali. Sabato avremo(anche accompagnati da grandine) diffusi al Centro-nord con accumuli localmente elevati (fin 100mm nell’Appennino settentrionale). Neve sulle Alpi fin 1500m. Tempo soleggiato al Sud tra Sicilia e ...

Noovyis : Un nuovo post (Tornano piogge e temporali nel weekend) è stato pubblicato su Playhitmusic - - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - METEO MILANO: sole nelle prossime ore ma poi tornano le piogge oggi, 16 maggio -… - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO: #sole nelle prossime ore ma poi tornano le #piogge oggi, #16maggio - -