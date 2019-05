Scontri Atalanta-Lazio | un patteggiamento e due obblighi di firma

Scontri Atalanta-Lazio - i dirigenti biancocelesti incontrano il Dirigente della Polizia ferito : Nella serata di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, successo per la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto con il risultato di 2-0 con le reti nel finale realizzate da Milinkovic-Savic e Correa. Non sono mancati i momenti di tensione con gli Scontri prima del match. Il presidente Lotito ed il Prefetto Nicolò D’Angelo, attuale Capo della Sicurezza della S.S. Lazio hanno fatto visita al Dirigente del ...

Scontri Atalanta-Lazio - la sindaca Raggi : “pronta delibera hooligan” : ”Spesso le occasioni del calcio sono sfruttate da delinquenti per creare disordini in città. Proprio per questo è ormai pronta una delibera, sulla quale stiamo lavorando da tempo per chiedere alle grandi società di calcio di contribuire con una parte dei loro guadagni al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza durante questi eventi. Credo sia giusto che chi dal calcio riesce ad avere grandi guadagni contribuisca ...

Scontri Lazio-Atalanta - interviene Salvini : “condanne esemplari per questi teppisti” : Lazio-Atalanta, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato a seguito degli Scontri al di fuori dello stadio Olimpico ”Ringrazio i 20mila donne e uomini in divisa che stanno lavorando per la sicurezza della partita Lazio-Atalanta. Auspico ci siano condanne esemplari per i pochi teppisti fermati fino ad ora con bombe carta, petardi, un coltello e fumogeni (con cui hanno dato fuoco a un’auto dei vigili). Questa gente ...

