Sardegna | vola fuori strada con la moto | muore meccanico di 45 anni

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale in, sulla statale 131 bis che collega Palau a Santa Tersa di Gallura, all’altezza di Ruoni, vicino al bivio per Valle dell’Erica. GiPitturru, 45originario di Tempio Pausania, ma residente da tempo a Santa Teresa di Gallura, èto. La suaimpazzita ha finito la propria corsa contro il guard rail. Il suo cuore non ce l’ha fatta e l'uomo è morto poco tempo dopo essere giunto al Pronto soccorso dell’ospedale di Sassari. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidentele. Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e un’ambulanza medicalizzata del 118. E, nonostante il velocissimo intervento degli specialisti dell’elisoccorso - che hanno immediatamente trasferito l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale sassarese -, per GiPitturru ...

