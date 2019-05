Roma | colpo in banca a Santa Palomba | portata via la cassaforte

L’uomo del giorno - Darìo Benedetto : possibile colpo della Roma : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Darìo Benedetto, attaccante del Boca Juniors. Nato il 17 maggio 1990, l’argentino compie oggi 29 anni. Adolescenza non facile quella di Benedetto, che vide morire la madre quando aveva solo 12 anni e giocava nelle giovanili dell’Independiente. Smise di giocare per 4 anni, salvo poi ricominciare con un provino per ...

Roma - colpo ai Casamonica : 22 arresti : 8.20 Altro duro colpo dei Carabinieri contro i Casamonica. E' di 22 arresti (21 in carcere e uno ai domiciliari) il bilancio della nuova operazione. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti principalmente nella zona di Via del Quadraro e Porta Furba a Roma, per un giro di affari di oltre 100mila euro al mese L'organizzazione, oltre ai capi riconducibili ai Casamonica, era costituita da altri individui, ...

Roma - Perinetti : 'Se la Roma convince Conte fa un grandissimo colpo' : Importanti dichiarazioni di Giorgio Perinetti al Corriere dello Sport che ha così parlato di un eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Roma:' Io l'ho avuto al Bari e poi ebbi un ruolo importante per farlo arrivare in Nazionale. Io credo che se la ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : colpo di San Martino di Lupari che espugna il PalaRomare di Schio - Venezia va sul 2-0 contro Ragusa e vede la finale : Almeno una Serie che andrà alla quarta partita ci sarà, ed è quella tra Schio e San Martino di Lupari. Il Fila, infatti, espugna il PalaRomare battendo le Campionesse d’Italia per 64-66 in gara-2 delle semifinali scudetto di Serie A1. Segue ancora il fattore campo, invece, l’altra sfida, quella tra Venezia e Ragusa. Andiamo a vedere nel dettaglio l’andamento delle partite. FAMILA Schio-FILA SAN Martino DI Lupari 64-66 (16-17, ...

Fabio Quagliarella : "Ho rifiutato in un colpo solo Roma e Lazio - 'colpa' di Conte" : Quando hai appetito, con Conte diventa fame vera, sbraneresti il mondo". Il rifiuto a Tare in vivavoce Conte chiama Quagliarella e gli bastano poche parole per convincerlo a restare: " Fabio, mi ...

Meteo - il colpo di coda dell’inverno flagella la Domenica delle Palme sull’Italia : furiosa grandinata imbianca Roma [FOTO e VIDEO] : Meteo – Forte maltempo su gran parte d’Italia in questa Domenica delle Palme condizionata dal colpo di coda dell’inverno: le temperature sono crollate su valori tipicamente invernali e la neve è caduta fino a bassa quota tra Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. Al Centro/Sud, i temporali hanno provocato forti grandinate: la più intensa ha colpito nel pomeriggio la zona Sud di Roma e il suo litorale, paralizzando ...

Silvia Romano - il colpo di scena : "E' viva". Parla l'intelligence - cosa riaccende la speranza : Silvia Romano, la volontaria di 23 anni catturata in Kenya, è viva. L’incontro tra i carabinieri del Ros e la polizia locale - racconta oggi il Corriere della Sera - si è svolto due giorni fa a Nairobi. "Siamo sicuri che Silvia è viva, tutti i nostri sforzi sono concentrati nelle ricerche", hanno a

Udinese - Tudor pensa al colpo contro la Roma : “consapevoli dei nostri mezzi” : “Loro hanno grandi campioni, lottano per la Champions League, noi andiamo all’Olimpico consapevoli dei nostri mezzi, dopodiche’ vedremo cosa succedera’ sul campo”. Sono le dichiarazioni di Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro la Roma. “L’atteggiamento con il quale scenderemo in campo, l’approccio alla gara e le qualita’ che i ...

Roma - bambino muore per un malore nell’auto su via Cristoforo Colombo. La procura indaga per omicidio colposo : Un bambino di 11 anni è stato colto da un malore mentre era in auto con la madre, a Roma, e stava andando in ospedale dopo non essere stato bene nel corso della notte. È accaduto attorno alle 8 in via Cristoforo Colombo, dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. Il bambino era a bordo con madre e e zia: le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrerlo e due pattuglie dei ...

Serie A : Napoli travolge Roma - colpo Spal : 17.04 Il Napoli travolge all'Olimpico la Roma e resta a -15 dalla capolista Juventus. In coda successo importante della Spal a Frosinone.Parità in Fiorentina-Torino CHIEVO-CAGLIARI (giocata venerdì) 0-3 UDINESE-GENOA (giocata sabato) 2-0 JUVENTUS-EMPOLI (giocata sabato) 1-0 SAMPDORIA-MILAN (giocata sabato) 1-0 PARMA-ATALANTA 1-3 FIORENTINA-TORINO 1-1 FROSINONE-Spal 0-1 ...