Ragazza al nono mese di gravidanza viene uccisa per sottrarle il bambino che portava in

baritalianews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Unadi soli 19 anni , incinta aldi, è stataperché le volevano portare via ilper darlo ad un’altra donna. La vicenda è accaduta a Chicago. La giovane, Marlen Ochoa-Lopez è stata portata in un luogo deserto da due donne di 46 e 24 anni, madre e figlia che prima l’hanno strangolata e poi le hanno aperto il ventre e tolto il bimbo. La donna di 46 anni ha successivamente chiamato il 911 raccontando che il bimbo fosse suo e di avere partorito in casa. La19enne è stata ritrovata morta e la polizia è riuscita a scoprire che ilera il suo. L'articoloaldiperilchein grembo proda Baritalia News.

bukimi_ : @OfEreri Nono intendevo il 21 di maggio Ahahah anche se da un lato ho paura di cosa possa succedere non so come rea… - Brad_hollygdr : @avrilhollygdr Oh nono con la mia ragazza e la mia bimba - just_Laio : @lajuventina1897 Ahahahah no che poi alla mia ragazza vengono idee strane e nono stanco -