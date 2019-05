Matteo Salvini: Non riaprirò i porti e l’Iva non aumenterà, dovessero passare sul mio cadavere (Di venerdì 17 maggio 2019) Matteo Salvini è intervenuto in diretta su Facebook alla vigilia della manifestazione a piazza Duomo a Milano. "Non riaprirò i porti e l'Iva non aumenterà, dovessero passare sul mio cadavere", ha assicurato. Mentre sul decreto sicurezza bis ha spiegato: "Mi arrabbierei se per un calcolo elettorale di Di Maio il Consiglio dei ministri non lo approvasse".



