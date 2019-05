Il Pd difende la professoressa sospesa La misura è colma

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roberto Chifari Il partito democratico prende le difese della docentedal Provveditorato di Palermo per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi studenti che avevano accostato le leggi razziali al decreto sicurezza Palermo si mobilita per un presidio di solidarietà, organizzata dai sindacati, dopo la sospensione dell'insegnante Rosa Maria dell'Aria. La docente non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti che durante la Giornata della memoria avevano presentato un video accostando le leggi razziali al decreto sicurezza. Organizzatori e partecipanti si riuniranno alle 17 davanti l'ITI Vittorio Emanuele III e in Prefettura. Intanto il Pdla posizione dell’insegnante. "La sospensione delladi Palermo è l'ennesima azione d'imperio e intimidatrice, portata avanti in un clima di terrorismo psicologico, lontano da ogni forma di democrazia. ...

umanistranieri : - mauriziocori1 : RT @ricpuglisi: Nel confronto tra la professoressa Elsa Fornero e il dottor @Rinaldi_euro dovremmo ricordarci SEMPRE che la prima è una sel… -