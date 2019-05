Il Palermo non ci sta | nella notte chiesto al Coni lo stop dei playoff!

Palermo - il club non ci sta : “Lotteremo per tutelare i nostri interessi” : Il Palermo non ci sta. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale che ha respinto l’istanza del club rosanero che chiedeva di sospendere i play-off in attesa del secondo grado di giudizio, la società fa sapere in una nota che “L’U.S. Città di Palermo e i suoi esponenti tutti, a seguito dell’odierna decisione della Corte Federale d’Appello, ritengono opportuno non rilasciare alcun commento, ...

Palermo retrocesso in C - i giocatori non ci stanno e scrivono una lettera aperta : La notizia circolava da giorni, da poche ore è arrivata l'ufficialità, il Palermo viene retrocesso in Serie C dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc. Un vero colpo al cuore per tifosi, giocatori e società, gli illeciti sono stati considerati evidenti e nessuno lamenta il fatto di voler punire i colpevoli, l'unico problema è che in questo modo si sfavoriscono i tifosi rosanero e i suoi giocatori che hanno dato tutto durante ...

Calcio - Serie B 2019 : caos Palermo - parlano i giocatori : “Meritiamo i playoff - non toglieteci la dignità” : Il Palermo promette battaglia e lo fa attraverso i suoi calciatori. Il capitano Nestorovski e i suoi compagni hanno indetto una conferenza stampa dopo la decisione del tribunale federale di far retrocedere il Palermo in C. Il macedone è stato il primo a prendere parola: “Noi ancora speriamo di poter giocare i playoff, questa città e questa piazza meritano di giocare la Serie A”. Subito dopo è toccato ad altri giocatori importanti ...

Palermo : appalti pubblici truccati - Ievolella 'qui non sono tutti corrotti' (2) : (AdnKronos) - Alla magistratura il Provveditorato sta fornendo "tutta la collaborazione necessaria" e, nel frattempo, ha inviato all'Anac l'elenco degli imprenditori coinvolti nell'inchiesta e raggiunti dall'interdittiva in modo da permettere l'aggiornamento delle banche dati. "Occorre però precisar

Palermo : appalti pubblici truccati - Ievolella 'qui non sono tutti corrotti' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "tutti noi sappiamo che le regole del gioco sono molto precise e chi oltrepassa la sottile ma netta linea che separa la legalità dall'illegalità deve essere pronto ad accettarne le conseguenze. La magistratura deve fare il suo corso". Così Gianluca Ievolella, capo del

Serie B - i giocatori del Palermo furiosi : “regole stravolte a campionato finito - non funziona così in uno Stato di diritto” : I giocatori rosanero non hanno per nulla accettato la decisione del Consiglio Direttivo della Lega B, che ha deciso comunque di far disputare i playoff “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di ...

Calcio : sindaco Palermo - 'squadra non deve pagare errori del passato' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "L'amministrazione comunale conferma grande rammarico e grande sgomento per questa decisione che penalizza lo sforzo della squadra, i risultati agonistici, la tifoseria e l'intera città e che toglie la speranza di una prospettiva di uscita dal tunnel causata dalla vecc

Palermo - terrapiattisti a convegno per svelare il 'grande inganno' ma Beppe Grillo non c'è : Poteri occulti controllano il mondo e nascondono la vera forma della Terra, disco ultrapiatto che galleggia nello spazio. Ne sono certi i terrapiattisti riuniti ieri a convegno, dalle nove di mattina fino al tramonto, in una sala dell'hotel Politeama di Palermo. La convention era stata anticipata da una conferenza stampa di presentazione che si è svolta sabato. La terra tonda? Niente affatto, e tutte le teorie scientifiche elaborate negli ultimi ...

Palermo in Serie C - Sergio Friscia : “non ho mai apprezzato la gestione Zamparini” : “Palermo, i tifosi rosanero e tutti coloro che nel capoluogo siciliano amano il calcio e lo vivono con passione e rispetto non possono che essere profondamente amareggiati per quanto accaduto: i fatti riscontrati dalla giustizia sportiva e la conseguente retrocessione in Serie C”. Sono le dichiarazioni all’ITALPRESS di Sergio Friscia sulla decisione del TFN della Figc di retrocedere il Palermo in Serie C. ...

Palermo in Serie C - il comico Roberto Lipari : “Zamparini? Non l’abbiamo mai capito…” : “Quando Zamparini lasció il Palermo ho subito pensato che fossero finiti gli allenatori da esonerare. Invece il nostro ex presidente si era solo confuso per un po’ di lettere: Quando diceva “Portero’ il Palermo in Champions!” in realta’ intendeva dire “Portero’ il Palermo in C”. E’ colpa di noi tifosi…non l’abbiamo mai capito”. Sono le dichiarazioni ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...

Palermo - convegno terrapiattisti - la teoria : 'Torri gemelle vuote - la gravità non esiste' : Si è svolto ieri presso l'hotel Garibaldi di Palermo, per tutta la giornata, l'atteso convegno dei cosiddetti "terrapiattisti", ovvero di coloro che sostengono che il nostro pianeta, la Terra appunto, non sia una sfera ma una superficie piatta. Tale teoria, lo precisiamo, è ovviamente anti-scientifica, ma chi ci crede è pronto a giurare che le cose stiano effettivamente in questa maniera. Infatti, secondo i sostenitori di tale tesi, il pianeta, ...

Foggia - la retrocessione in Serie C non è ancora definitiva : tra ricorso e situazione Palermo : Si è conclusa la regular season valida per il campionato di Serie B, adesso grande attesa per quanto riguarda playoff e playout. L’ultima giornata ha sancito la retrocessione del Foggia, una stagione iniziata male e finita peggio, pesantissima è stata la penalizzazione, da un punto di vista dell’organico non avrebbe meritato la retrocessione. Ma per la Serie B non è ancora finita, il Foggia ha chance di disputare il torneo ...

“Torri gemelle vuote - la gravità non esiste”. Terrapiattisti a Palermo - ma sono più i curiosi che i relatori : “Qui per ridere” : Uno striscione bianco appeso al muro: “La terra è piatta“. Un piccolo gruppo di relatori, qualche curioso e tanti, tanti giornalisti, operatori tv e fotografi. Alla fine il convegno dei Terrapiattisti organizzato all’hotel Garibaldi Palermo si è risolto così, con 4 o 5 seguaci impegnati a spiegare le loro particolari teorie sulla terra, sulla storia, sulla religione e perfino sulla letteratura (“Shakespeare non è mai ...